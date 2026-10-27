Lula tái đắc cử Tổng thống Brazil nhiệm kỳ thứ tư ở tuổi 80

Theo Reuters ngày 25/10/2026, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, qua đó có nhiệm kỳ tổng thống thứ tư trong sự nghiệp chính trị kéo dài hàng thập kỷ. Kết quả được cơ quan bầu cử Brazil công bố, bất chấp nhiều cuộc thăm dò trước đó và xu hướng chiến thắng của các ứng viên cánh hữu tại Mỹ Latinh.

Tổng Thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva tái đắc cử (Ảnh: Rodrigo Paiva/Getty Images)

Trong cuộc đua quyết định, Lula vượt qua Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, con trai cả của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Đáng chú ý, Flávio từng dẫn trước trong vòng bỏ phiếu đầu tiên nhưng cuối cùng thất bại với cách biệt hơn 4 triệu phiếu.

Chiến thắng này không chỉ giúp Lula tiếp tục nắm quyền mà còn tạo ra một diễn biến đáng chú ý trong bức tranh chính trị khu vực. Trong bối cảnh nhiều quốc gia Mỹ Latinh chứng kiến sự trỗi dậy của các chính phủ cánh hữu, việc Lula tái đắc cử được xem là yếu tố góp phần duy trì thế cân bằng giữa các khuynh hướng chính trị.

Ở tuổi 80, Lula tiếp tục chứng minh khả năng trở lại chính trường sau những giai đoạn tưởng chừng khép lại sự nghiệp. Ông từng giữ chức tổng thống Brazil trong giai đoạn 2003-2011, trước khi trở lại nắm quyền sau chiến thắng trước Jair Bolsonaro vào năm 2022.

Con đường chính trị của Lula từng trải qua nhiều biến cố. Ông bị giam giữ từ năm 2018 đến năm 2019 liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, nhưng những phán quyết liên quan sau đó bị hủy bỏ, mở đường cho sự trở lại của ông trong cuộc bầu cử năm 2022.

Là cựu công nhân ngành luyện kim và từng hoạt động trong phong trào công đoàn, Lula xây dựng hình ảnh chính trị gắn liền với tầng lớp lao động và những người có thu nhập thấp. Trong nhiều thập kỷ, ông trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với nền chính trị Brazil, đồng thời là gương mặt tiêu biểu của phong trào cánh tả trên thế giới.

Tuy nhiên, hành trình tái đắc cử lần này không hoàn toàn thuận lợi. Những tranh cãi liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng, giá cả sinh hoạt tăng cao và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động đã khiến một bộ phận cử tri hoài nghi về chính phủ của ông.

Sự phát triển của nền kinh tế dựa trên các ứng dụng và lực lượng lao động phi chính thức ngày càng đông cũng đặt ra thách thức đối với một chính trị gia có nền tảng hoạt động từ thời công đoàn truyền thống.

Dù vậy, Lula vẫn giành được sự ủng hộ đủ lớn để vượt qua đối thủ. Theo các nhà phân tích được Reuters dẫn lời, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao hơn dự kiến góp phần quan trọng vào kết quả cuối cùng. Một bộ phận người dân dường như lựa chọn con đường chính trị quen thuộc thay vì đặt niềm tin vào một sự thay đổi còn nhiều bất định.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cầm quốc kỳ Brazil khi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử trong vòng bầu cử thứ hai ở Sao Bernardo do Campo, Brazil, hôm Chủ nhật, ngày 25 tháng 10. Hình ảnh Maira Erlich/Bloomberg/Getty

Trong chiến dịch tranh cử, Lula nhấn mạnh những thành quả mà chính phủ của ông đạt được trong việc giảm nghèo và bất bình đẳng. Ông cũng đề cập đến những cải thiện về thất nghiệp, nạn mù chữ và tình trạng phá rừng trong nhiệm kỳ thứ ba. Bên cạnh đó, Lula cảnh báo rằng nếu Flávio Bolsonaro chiến thắng, các chương trình phúc lợi xã hội có thể bị cắt giảm và những thành quả xã hội trước đó có nguy cơ bị đảo ngược.