Lukaku chính thức chia thay đội tuyển Bỉ.

Với thành tích này, Lukaku hiện đứng thứ năm trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam. Bốn cầu thủ xếp trên anh lần lượt là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 146 bàn), Lionel Messi (Argentina, 126 bàn), Ali Daei (Iran, 108 bàn) và Sunil Chhetri (Ấn Độ, 95 bàn).

Chia sẻ về quyết định chia tay đội tuyển, Lukaku cho biết: "Trong 16 năm qua, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, được thi đấu bên cạnh những đồng đội tuyệt vời và luôn biết ơn họ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả, cũng như những HLV đã thúc đẩy và tin tưởng tôi trong suốt hành trình này.

Đây là một chuyến đi tuyệt vời và tôi tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ Bỉ vì sự ủng hộ dành cho đội tuyển. Tôi tự hào khi được đại diện cho đất nước tham dự 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO.Tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đó. Tôi cảm thấy thanh thản với quyết định dừng lại ở đây. Đó là hành trình tuyệt vời và tôi thực sự biết ơn".

Liên đoàn bóng đá Bỉ cũng dành những lời tri ân cho tiền đạo 33 tuổi, nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh, tinh thần cống hiến và sự gắn bó của anh với đội tuyển. Trận đấu gần nhất của Lukaku cho đội tuyển Bỉ là chiến thắng 4-1 trước Italia tại Nations League ngày 16-11, dù anh không được sử dụng và phải ngồi dự bị.

Ở cấp CLB, Lukaku trưởng thành từ Anderlecht trước khi chuyển sang Anh thi đấu cho Chelsea, West Brom, Everton và ManUnited. Sau đó, anh tiếp tục chinh chiến tại Serie A trong màu áo Inter Milan, AS Roma và Napoli, trước khi gia nhập Fenerbahce.

Quyết định của Lukaku khép lại một chương đáng nhớ trong lịch sử đội tuyển Bỉ, nơi anh không chỉ là chân sút số một mà còn là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng bóng đá nước này. Đáng tiếc là họ không thể giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào.