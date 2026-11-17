Ngày 16/11, Lukaku thông báo quyết định chia tay đội tuyển Bỉ thông qua bài đăng trên trang Instagram cá nhân. Chân sút đang khoác áo Fenerbahce cho biết anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong suốt 16 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

"Trong 16 năm qua, tôi đã dành tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Tôi được thi đấu bên cạnh những đồng đội tuyệt vời và sẽ luôn biết ơn họ. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các HLV đã thúc đẩy, tin tưởng và trao cơ hội để tôi đóng góp cho đội tuyển", Lukaku chia sẻ.

Lukaku nói lời chia tay đội tuyển Bỉ. Ảnh: REUTERS/Yves Herman

Tiền đạo 33 tuổi khẳng định anh tự hào khi có cơ hội đại diện cho đất nước tham dự 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO. "Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy thanh thản với quyết định dừng lại ở đây. Đó là hành trình tuyệt vời, tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc và vô cùng biết ơn", anh nói thêm.

Lukaku ra mắt đội tuyển Bỉ vào năm 2010, khi mới 16 tuổi. Trong hơn một thập kỷ rưỡi cống hiến, anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 94 bàn thắng sau 135 trận.

Thành tích này cũng đưa tiền đạo người Bỉ lên vị trí thứ năm trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam, sau Cristiano Ronaldo (146 bàn), Lionel Messi (126 bàn), Ali Daei (108 bàn) và Sunil Chhetri (95 bàn).

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Lukaku là tại World Cup 2018 ở Nga. Anh ghi 4 bàn sau 6 trận, góp công giúp tuyển Bỉ giành vị trí thứ ba, thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự World Cup của đội bóng này.

Đây cũng là giai đoạn thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đạt đến đỉnh cao với những ngôi sao như Eden Hazard và Kevin De Bruyne.

Ngoài ra, Lukaku còn ghi 8 bàn tại các kỳ World Cup và 6 bàn ở EURO. Đặc biệt, anh lập kỷ lục ghi 14 bàn chỉ sau 8 trận tại vòng loại EURO 2024, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một chiến dịch vòng loại giải đấu này.

Quyết định giải nghệ quốc tế của Lukaku được đưa ra chỉ một ngày sau khi tuyển Bỉ đánh bại Ý 4-1 tại Nations League để giành vé vào tứ kết. Ở trận đấu đó, tiền đạo này không được sử dụng do vừa trở lại sau chấn thương hông. Lần cuối cùng anh ra sân cho đội tuyển là trận thua Pháp 1-4 hồi tháng trước.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã gửi lời tri ân đến chân sút 33 tuổi, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của anh về chuyên môn, khả năng lãnh đạo và tinh thần cống hiến. HLV trưởng tuyển Bỉ Mark van Bommel cũng bày tỏ sự tôn trọng trước quyết định của Lukaku, đồng thời cảm ơn tiền đạo này vì những gì đã đóng góp cho đội tuyển.

Dù chia tay đội tuyển quốc gia, Lukaku vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu cấp CLB. Anh hiện khoác áo Fenerbahce sau khi chuyển đến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từ Napoli trong mùa hè 2026.

Lukaku giã từ đội tuyển Bỉ, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử bóng đá Bỉ, đánh dấu sự chia tay của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất từng khoác áo đội tuyển quốc gia này.