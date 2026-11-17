“Tôi đã cống hiến tất cả cho đội tuyển suốt 16 năm qua và trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc”, Lukaku viết trên Instagram khi thông báo quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế hôm 16/11.

Chân sút đang khoác áo Fenerbahce gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, HLV và người hâm mộ đã đồng hành cùng anh. “Tôi không hối tiếc và cảm thấy thanh thản với quyết định dừng lại ở đây. Đó là hành trình tuyệt vời và tôi biết ơn tất cả”, anh chia sẻ.

Thông báo của Lukaku gây bất ngờ bởi tiền đạo 33 tuổi vẫn có tên trong danh sách tuyển Bỉ dự UEFA Nations League. Tuy nhiên, anh không thi đấu phút nào trong chiến thắng 4-1 trước Ý, kết quả giúp Bỉ giành vé vào tứ kết.

Trước đó, cựu tiền đạo Man Utd cũng vắng mặt ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 vì chấn thương hông. HLV Mark van Bommel từng cho biết Lukaku có thể tập luyện nhưng chưa đủ thể lực để sút bóng hết sức, nên Ban huấn luyện không muốn mạo hiểm.

Tiền đạo Romelu Lukaku tuyên bố giã từ tuyển Bỉ ở tuổi 33. Ảnh: Getty.

Dù vậy, Lukaku không tiết lộ nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định giải nghệ ở cấp đội tuyển. Anh chỉ khẳng định bản thân đã cân nhắc và cảm thấy thanh thản khi khép lại hành trình kéo dài từ năm 2010.

Trong 135 lần khoác áo tuyển quốc gia, Lukaku ghi 94 bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bỉ. Thành tích này còn giúp anh đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia ở bóng đá nam, chỉ sau Cristiano Ronaldo (146 bàn), Lionel Messi (126), Ali Daei (108) và Sunil Chhetri (95).

Ra mắt tuyển Bỉ khi mới 16 tuổi, Lukaku trưởng thành cùng thế hệ vàng gồm Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois và Vincent Kompany. Anh trở thành trung phong chủ lực, góp phần đưa đội bóng áo đỏ vươn lên nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Dấu ấn lớn nhất của Lukaku là World Cup 2018, nơi anh ghi 4 bàn và cùng tuyển Bỉ giành hạng 3, thành tích tốt nhất của bóng đá nước này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong sự nghiệp, Lukaku đã tham dự 4 kỳ World Cup và 3 kỳ EURO, nhưng chưa thể cùng đội tuyển giành một danh hiệu lớn.

Đáng chú ý, anh từng ghi tới 14 bàn ở vòng loại EURO 2024, lập kỷ lục ghi bàn trong một chiến dịch vòng loại giải đấu này.

Tại World Cup 2026, anh tiếp tục đóng góp 3 bàn, giúp tuyển Bỉ vào tứ kết trước khi dừng bước trước Tây Ban Nha.

Chia tay đội tuyển, Lukaku vẫn tiếp tục sự nghiệp cấp CLB trong màu áo Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.