Luka Modric phá kỷ lục của Ibrahimovic tại Serie A

Luka Modric tiếp tục viết thêm những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Dù đã bước sang tuổi 40, tiền vệ người Croatia vẫn duy trì phong độ ấn tượng và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của AC Milan.

Mới đây, anh tiếp tục ghi dấu ấn bằng một pha kiến tạo trong trận gặp Udinese, qua đó vượt qua kỷ lục của huyền thoại Zlatan Ibrahimovic tại Serie A.

Luka Modric. Ảnh: AFP

Trong chuyến làm khách trên sân Friuli của Udinese ở vòng 8 Serie A, Modric một lần nữa thể hiện nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc.

Ngay phút thứ 6, tiền vệ người Croatia thực hiện đường chuyền tinh tế cho Christian Pulisic thoát xuống, vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi dứt điểm thành công, giúp AC Milan sớm vươn lên dẫn trước.

Không chỉ góp công vào bàn mở tỷ số, pha kiến tạo này còn giúp Modric thiết lập một cột mốc đáng chú ý tại giải vô địch Ý.

Theo thống kê từ Opta, Modric đã trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất tại Serie A sau khi bước sang tuổi 40, tính từ thời điểm giải đấu áp dụng thể thức 20 đội ở mùa giải 2004-2005.

Ảnh: getty

Cụ thể, tiền vệ người Croatia đã có 4 pha kiến tạo kể từ sinh nhật lần thứ 40, vượt qua thành tích 3 pha kiến tạo của cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic trong cùng độ tuổi.

Kỷ lục này tiếp tục khẳng định giá trị của Modric, người vẫn có thể tạo ra sự khác biệt nhờ kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu xuất sắc.

Trong khi nhiều cầu thủ đã giải nghệ ở độ tuổi 40, cựu ngôi sao Real Madrid vẫn duy trì sức ảnh hưởng tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Với Modric, tuổi tác dường như chưa thể ngăn anh tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ mình.