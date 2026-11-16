Lùi xe trên cao tốc - phạt 40 triệu đồng, sạch điểm bằng lái

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp tài xế bị trừ hết điểm bằng lái, bị phạt đến 40 triệu đồng chỉ với một lần lùi xe trên cao tốc.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 11h ngày 15/11 trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT phát hiện ôtô đầu kéo biển số 50E-145.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc có hành vi lùi xe trên đường cao tốc tại Km50, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện theo quy định.

Cảnh ôtô lùi xe trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, hành vi lùi xe trên đường cao tốc sẽ khiến người điều khiển ôtô bị phạt tiền 30-40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, Cục CSGT cho biết qua kiểm tra dữ liệu đã xác định tại thời điểm vi phạm, giấy phép lái xe của tài xế ôtô đầu kéo trong vụ việc trên chỉ còn 8/12 điểm.

Với việc bị trừ 10 điểm bằng lái do hành vi lùi xe trên đường cao tốc, sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực và việc trừ điểm được thực hiện theo quy định, giấy phép lái xe của tài xế sẽ bị trừ hết toàn bộ số điểm còn lại.

Theo quy định của pháp luật, người có giấy phép lái xe bị trừ hết điểm không được tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người vi phạm được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép lái xe sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Ôtô sẽ di chuyển với tốc độ cao trên các tuyến cao tốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục CSGT nhấn mạnh lùi xe trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi cao tốc là nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Người điều khiển phương tiện phía sau thường không thể dự đoán hoặc kịp thời xử lý tình huống khi bất ngờ gặp một phương tiện đang lùi trên làn đường xe chạy.

Cũng trong điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024, các hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc và quay đầu xe trên đường cao tốc cũng bị phạt 30-40 triệu đồng. Người vi phạm cũng sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.