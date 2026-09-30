Lùi xe làm hỏng cần chắn đường sắt, tài xế nhận mức phạt 'nhớ đời'

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 28/9/2026, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tổng cộng 25 triệu đồng đối với tài xế V.N.Q. (SN 1983, trú tại Hà Nội).

Trước đó, khoảng 12h ngày 12/9/2026, tài xế Q. điều khiển xe tải BKS 29E-687.xx lùi xe tại đường ngang khu gian Văn Điển - Thường Tín (xã Ngọc Hồi) đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ, gây hư hỏng cần chắn.

Xe tải lùi tại đường ngang làm hỏng cần chắn. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Các mức xử phạt cụ thể:

- Phạt 22,5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng đối với hành vi làm hư hỏng cần chắn đường sắt.

- Phạt 2,5 triệu đồng đối với hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

CSGT Hà Nội phối hợp ngành đường sắt kiểm tra an toàn tại khu vực đường ngang. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tăng cường siết chặt an toàn giao thông đường sắt: Từ ngày 1/9 đến 27/9/2026, Phòng CSGT đã xử lý 455 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt, phạt tiền hơn 298 triệu đồng, tước GPLX 4 trường hợp. Trong đó, phạt 5 triệu đồng 1 trường hợp qua thiết bị kỹ thuật; phạt 83 triệu đồng 2 trường hợp vượt/làm hỏng cần chắn từ hình ảnh do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp.

Khuyến cáo từ Phòng CSGT: Người tham gia giao thông khi đến đường ngang giao cắt đường sắt phải giảm tốc độ, quan sát kỹ, tuân thủ biển báo và hiệu lệnh. Khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng, tuyệt đối dừng lại đúng khoảng cách quy định, không cố tình di chuyển hay lùi xe gây nguy hiểm!