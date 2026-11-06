Lùi thời gian tuyên án vụ lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc', chiếm đoạt 263,9 tỷ đồng

Ngày 6/11, TAND TP Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Thị Chi (SN 1989, cư trú khu 4, phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú khu Hải Yên 3, phường Móng Cái 3), Dương Văn Cảnh (SN 1982, tại khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) và 33 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm.

Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa và bị cáo trình bày nhiều quan điểm, luận cứ, đề nghị HĐXX không áp dụng một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các luật sư đồng thời phân tích những tình tiết giảm nhẹ, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho từng bị cáo.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển người Việt Nam ở khu vực biên giới Móng Cái sang Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc để tổ chức livestream “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook, lừa người xem chuyển tiền.

Đại diện VKSND TP Quảng Ninh trình bày quan điểm tại phiên tòa.

Có bị cáo nhặt được tờ rơi tuyển việc lương cao rồi gọi điện liên hệ; có người tìm việc qua Facebook hoặc được người quen giới thiệu. Sử dụng giấy thông hành sang Trung Quốc, các bị cáo được bố trí ăn ở, phân công dẫn livestream, dùng tài khoản ảo bình luận hoặc chăm sóc khách hàng.

Việc tuyển người còn được thực hiện qua những người đã tham gia đường dây. Điển hình như bị cáo Phan Thị Vân Anh rủ và trực tiếp đưa 5 người sang Trung Quốc; bị cáo Bàng Văn Thưởng môi giới, giới thiệu 3 người tham gia...

Hầu hết các bị cáo khai được thỏa thuận trả lương cố định từ 4.000–7.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tùy công việc. Ngoài lương, hầu hết các bị cáo còn được hưởng hoa hồng từ 1–3% trên số tiền chiếm đoạt, tùy thời gian làm việc. Ngay cả những buổi livestream không thu được tiền, các bị cáo vẫn được trả lương cố định.

Sau một thời gian làm thuê, đến giữa tháng 11/2024, các bị cáo Trần Thị Chi, Vũ Văn Hải và Dương Văn Cảnh được những người Trung Quốc có tên gọi Yu Dong và Xiao Hoáng rủ góp vốn cùng tổ chức lừa đảo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kết quả điều tra cũng xác định, đường dây đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại, qua 114.253 giao dịch chuyển vào 25 tài khoản ngân hàng. Tiền sau đó được chuyển tiếp đến tài khoản mang tên Nguyễn Yến Nhi và 954 tài khoản khác.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được 311 bị hại cụ thể với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng.

Kết thúc phần tranh tụng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 10/11.

Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu và những người liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.