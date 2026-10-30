Lùi thời gian tổ chức Giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng

Theo kế hoạch ban đầu, giải trở lại vào ngày 29/10 đến 1/11 tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) sau một năm gián đoạn. Tuy nhiên, Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, nên giải đấu được lùi lại ngày 26 đến 29/11 tại Cung thể thao Tiên Sơn. Việc lùi thời gian cũng giúp ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, nhằm mang đến sân chơi hấp dẫn, chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao đúng với truyền thống những lần tổ chức trước.

Đây là một trong những giải đấu phong trào lâu đời nhất trên địa bàn thành phố được cộng đồng cầu lông chờ đợi. Nội dung thi đấu giải đa dạng, dành cho nam và nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, bao gồm từ 16 đến trên 66 tuổi. Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng đang nhận hồ sơ đăng ký dự giải từ các vận động viên và câu lạc bộ.