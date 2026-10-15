Lùi thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026

Hà Nội luôn chú trọng quảng bá nét đẹp của thành phố trong mùa thu. (Ảnh: HTV)

Nối tiếp thành công của những kỳ tổ chức trước đây, với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18/10 tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) tiếp tục được kỳ vọng là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của thành phố.

Tuy nhiên, theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 sẽ được lùi sang thời điểm phù hợp do điều kiện khách quan.

Festival Thu Hà Nội là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh và điểm đến của Thủ đô. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy kích cầu du lịch, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Hà Nội.

Theo dự kiến trước đây, Festival có quy mô khoảng 5.000m² và được tổ chức thành 9 không gian chính, tạo thành một hành trình trải nghiệm liên hoàn về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Những điểm nhấn nổi bật trong đó gồm: Không gian Di sản Hà Nội - nơi một Hà Nội xưa được tái hiện qua những biểu tượng quen thuộc của mùa thu như phố cổ, Hồ Gươm, những hàng cây lá vàng; Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour tuyến đặc trưng của mùa thu như Hoàn Kiếm, phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn...; Không gian Làng nghề và Văn hóa cộng đồng giới thiệu những làng nghề nổi tiếng như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm…; Không gian Kết nối các địa phương giới thiệu hình ảnh, đặc sản OCOP và các sản phẩm du lịch tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch liên vùng; Không gian Ẩm thực Hà Nội, nơi hội tụ những món ăn và sản vật gắn với mùa thu như cốm, bánh trung thu, trà sen, phở, bún thang, bún chả...

Với người dân Thủ đô và du khách, Festival Thu Hà Nội không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp mùa thu Hà Nội thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật, không gian trải nghiệm và hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những lần tổ chức trước đây, Festival luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt người đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm…

Việc lùi thời gian tổ chức để lựa chọn thời điểm phù hợp, được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng Festival Thu Hà Nội, đáp ứng mong đợi của công chúng và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Thủ đô.