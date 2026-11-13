Lùi thời gian thi đấu Giải bóng đá 7 người U18 thành phố Đà Nẵng

Theo kế hoạch ban đầu, giải diễn ra từ ngày 22/11 đến 27/12 tại Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Đà Nẵng (phường Liên Chiểu). Tuy nhiên, nhằm bảo đảm cho công tác tổ chức diễn ra thuận lợi và mang đến sân chơi hấp dẫn, ban tổ chức lùi giải đấu sang ngày 5 đến 27/12.

Đây là giải đấu được tổ chức quy mô chuyên nghiệp, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững và tạo ra sự bứt phá trong lĩnh vực bóng đá học đường. Thông qua giải nhằm tạo sân chơi hấp dẫn dành cho các đội bóng đến từ các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng; thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao trong học đường nói chung.

Sau thời gian mở cổng, các trường THPT trên địa bàn thành phố đã đăng ký tham dự gồm: Sào Nam, Phan Châu Trinh, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Võ Chí Công, Nguyễn Hiền, Quang Trung và Việt Nhật. Hiện, ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các đội bóng.