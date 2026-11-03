Lùi phiên tòa xét xử Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười cùng 12 đồng phạm

Theo kế hoạch, ngày 3/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Quốc Thân (SN 1992, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười) cùng 12 bị cáo khác bị VKSND TP Hà Nội truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Tàng trữ tiền giả”, quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và một số lý do khách quan khác, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, HĐXX đã quyết định lùi thời gian mở phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 30/11 tới.

Bị cáo Hồ Quốc Thân khi chưa bị khởi tố.

Cùng bị đưa ra xét xử với Hồ Quốc Thân có 12 bị cáo khác, trong đó có 5 cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười, gồm: Hà Đình Hoàn (SN 1979), Đặng Hữu Mỳ (SN 1971), Đặng Đỗ Thu Nga (SN 1981), Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970) và Ngô Hùng Cường (SN 1978).

Các bị cáo còn lại gồm: Trần Quang (SN 1987, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh); Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh); Huỳnh Thị Thúy Phượng (SN 1967, trú tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Ngọc Hải (SN 1962, trú tại phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh); Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội); Trịnh Anh Minh (SN 1960, trú tại phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Hồ Hữu Tường (SN 1972, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười và giữ chức Tổng Giám đốc.

Khoảng cuối năm 2023, Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường tặng, giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS. Sau đó, Thân chủ trương sử dụng Công ty Triệu Nụ Cười để huy động tiền của người sau trả cho người trước, tạo dựng uy tín, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, mua đồng tiền lượng tử QFS nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc để hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty. Quá trình hoạt động, Thân cùng nhóm lãnh đạo công ty đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc, giá trị của đồng tiền lượng tử QFS nhằm thu hút khách hàng tham gia đầu tư.

Đồng thời, Thân cho phát hành 5.000 token mang tên “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, mỗi đồng QFS dành cho khách hàng cá nhân được chào bán với giá từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; loại dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Để khuyến khích nhân viên tìm kiếm, lôi kéo khách hàng, Công ty Triệu Nụ Cười áp dụng chính sách trả hoa hồng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS bán cho cá nhân và từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mỗi đồng QFS bán cho doanh nghiệp.

Đến tháng 4/2024, nhằm thu hút thêm nhiều cá nhân, doanh nghiệp mua đồng tiền lượng tử QFS TNCVN, Hồ Quốc Thân cùng 5 Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười tổ chức các hoạt động quảng bá bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Thông qua các hoạt động này, nhóm bị cáo tiếp tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật về đồng tiền lượng tử QFS để tạo lòng tin, thu hút khách hàng bỏ tiền tham gia.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, Hồ Quốc Thân cùng đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp tổng số tiền hơn 33 tỉ đồng.