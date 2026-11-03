Lùi lịch tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027

Theo đó, vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến ngày 21-1-2028, thay vì từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 như kế hoạch ban đầu.

Việc lùi lịch thi đấu Asian Cup 2027 tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam củng cố lực lượng. Ảnh: VFF

Theo thông báo của AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia.

Việc điều chỉnh lịch thi đấu phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng tạo cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8-11, trước khi tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17-11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của 2 đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.