Đây là công nghệ AI mới của Memories.ai có khả năng ghi nhớ riêng tư và cá nhân hóa đến các thiết bị sử dụng nền tảng Snapdragon, từ PC, điện thoại thông minh đến mắt kính thông minh. Qua đó, Luci mang đến trải nghiệm liền mạch với bộ nhớ thống nhất và riêng tư, đồng hành cùng người dùng trên mọi thiết bị ở bất cứ nơi đâu.

Ngày nay, AI có thể viết, suy luận và lập trình với khả năng đáng kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng quên đi những nội dung đó khi cuộc trò chuyện kết thúc. AI không biết người dùng đã gặp ai ngày hôm qua, trên bảng trắng trong cuộc họp gần nhất có những gì, hay người dùng thật sự muốn nói điều gì khi nhắc lại về “vấn đề chúng ta đã trao đổi”. Luci được phát triển để giải quyết thử thách này, trang bị cho AI khả năng thực sự ghi nhớ những gì diễn ra trong cuộc sống của mỗi người, thay vì chỉ dựa vào ngữ cảnh của cuộc trò chuyện hiện tại.

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci lần đầu chứng minh khả năng này trên máy tính bàn, với khả năng quan sát và ghi nhớ quá trình người dùng làm việc trên PC. Tại Snapdragon Summit, Memories.ai đã lần đầu tiên công bố mở rộng khả năng ghi nhớ này để đồng bộ trên mọi thiết bị mà người dùng mang theo.

Theo đó, một khoảnh khắc được ghi lại bằng kính thông minh, một ghi chú được tạo trên điện thoại hay một tài liệu được mở trên PC đều có thể trở thành một phần của cùng một hệ thống ghi nhớ liên tục, và có thể được truy xuất từ bất kỳ thiết bị nào, vào bất kỳ thời điểm nào.

“Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ những gì thực sự được tích hợp bên trong các thiết bị. Bộ xử lý Snapdragon cho phép Luci hiểu và ghi nhớ thông tin một cách riêng tư ngay trên thiết bị. Quan trọng là đám mây chỉ được sử dụng để kết nối ngữ cảnh giữa các thiết bị khi cần thiết, chứ không lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân gốc. Với chúng tôi, đây mới chính là bước đột phá thật sự.” Ông Shawn Shen, Nhà sáng lập Memories.ai, cho biết.

Cụ thể, OmniCaptioner sẽ chuyển những gì thiết bị có thể nhìn thấy và nghe được thành các mô tả ngắn gọn, có cấu trúc theo từng khoảnh khắc, trong khi OmniRetriever lập chỉ mục các mô tả này để tạo thành hệ thống bộ nhớ cá nhân có thể tìm kiếm và truy xuất dữ liệu. Nhờ quá trình phân tích hình ảnh chuyên sâu được thực hiện ngay tại thời điểm ghi nhận thông tin, các bước xử lý tiếp theo trở nên nhẹ hơn đáng kể.

Quá trình lập chỉ mục, truy xuất và tạo câu trả lời đều có thể chạy trực tiếp trên NPU Qualcomm® Hexagon®, với các mô hình chỉ ở quy mô hàng trăm triệu tham số thay vì hàng tỷ tham số. Toàn bộ dữ liệu bộ nhớ được ghi nhận liên tục trong một ngày chỉ chiếm khoảng vài gigabyte dung lượng, trong khi chỉ mục bộ nhớ luôn được lưu giữ trên thiết bị và không bao giờ bị xóa khỏi thiết bị.

“Tại Qualcomm Technologies, chúng tôi tin rằng thế hệ AI tiếp theo cần mang tính cá nhân hóa cao, sở hữu năng lực mạnh mẽ và đặt quyền riêng tư lên hàng đầu. Luci của Memories.ai cho thấy AI xử lý trực tiếp trên thiết bị có thể mang đến những trải nghiệm hữu ích, có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ người dùng một cách thông minh, đồng thời giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân. Bằng cách tận dụng năng lực AI của Snapdragon trên điện thoại, PC và kính thông minh, Memories.ai đang góp phần mở ra một kỷ nguyên mới của những trải nghiệm AI được kết nối và cá nhân hóa, hỗ trợ liền mạch các hoạt động thường ngày của người dùng.” Ông Vinesh Sukumar, Phó Chủ tịch, Quản lý Sản phẩm, Qualcomm Technologies, Inc., cho biết.