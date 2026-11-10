Lục Yên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà riêng cho 2 đảng viên

Dự lễ trao tặng có lãnh đạo xã Lục Yên, đại diện Văn phòng Đảng ủy xã và cấp ủy các chi bộ thôn 9, thôn 11.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Bí thư Đảng ủy xã Lục Yên trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Văn Viện - Chi bộ thôn 11.

Tại buổi lễ, đồng chí Sầm Văn Thượng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lục Yên, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và giới thiệu tóm tắt quá trình công tác, những đóng góp của hai đảng viên.

Thay mặt Đảng ủy xã, đồng chí Đinh Khắc Yên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Yên, trao và gắn Huy hiệu Đảng cho hai đồng chí Nguyễn Đức Thắng và Ngô Văn Viện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí nhấn mạnh việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên.

Đồng chí Đinh Khắc Yên - Bí thư Đảng ủy xã Lục Yên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đức Thắng - đảng viên Chi bộ thôn 9.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng ngày 7/11/2026, Đảng bộ xã Lục Yên có 38 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.