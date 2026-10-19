Lục Yên mở rộng không gian học tập cho học sinh

Từ góc đọc nhỏ đến tình yêu tri thức

Trong giờ ra chơi tại Trường Tiểu học Tân Phú, thay vì chỉ vui chơi ngoài sân trường, nhiều học sinh tìm đến thư viện hoặc những góc đọc được bố trí trong khuôn viên để lựa chọn cuốn sách mình yêu thích. Với các em, đọc sách không đơn thuần là hoạt động bổ trợ cho bài học mà dần trở thành niềm vui mỗi ngày.

Trường Tiểu học Trần Phú bố trí 6 góc thư viện tại các khu vực cầu thang, tạo không gian đọc sách gần gũi; mỗi góc được sắp xếp theo chủ đề riêng, thuận tiện cho học sinh tìm đọc trong giờ ra chơi.

Em Nông Thảo Vi - học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Tân Phú chia sẻ: “Em thích đọc truyện, tìm hiểu những điều mới và chia sẻ sách hay với các bạn. Qua những câu chuyện về lòng nhân ái, em học được cách yêu thương, giúp đỡ mọi người”.

Từ những trang sách, các em không chỉ được mở rộng hiểu biết mà còn tiếp nhận những bài học về cách ứng xử, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Những thay đổi ấy bắt đầu từ việc nhà trường tạo dựng môi trường đọc gần gũi, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Với quy mô gần 1.400 học sinh, Trường Tiểu học Tân Phú chủ động tổ chức nhiều không gian đọc thay vì tập trung toàn bộ hoạt động tại thư viện chính. Những góc cầu thang, khoảng không gian trong khuôn viên trường được tận dụng, sắp xếp thành nơi đọc sách thuận tiện, thân thiện. Sách, truyện cũng được phân loại theo màu sắc và chủ đề, giúp học sinh dễ dàng lựa chọn tài liệu phù hợp.

Cô Nguyễn Thị Kim Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú cho biết: “Nhà trường chú trọng xây dựng các góc đọc phù hợp với từng lứa tuổi, từng chủ đề, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm kiếm sách, từng bước hình thành thói quen tự đọc, tự học”.

Cùng với bố trí không gian, nhà trường tăng cường các tiết đọc thư viện, tổ chức ngày hội đọc sách và lồng ghép hoạt động đọc vào phong trào thi đua. Qua đó, học sinh không chỉ được khuyến khích đọc nhiều hơn mà còn từng bước hình thành kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn và khai thác thông tin phục vụ học tập.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Phú tham gia tiết đọc thư viện.

Điều đáng chú ý là việc đọc sách đang được gắn với nhu cầu tìm hiểu những vấn đề thực tế. Khi cần tìm hiểu một chủ đề, học sinh được hướng dẫn lựa chọn tài liệu, tìm thông tin phù hợp và vận dụng kiến thức đã đọc. Từ đó, thư viện dần trở thành không gian học tập mở, bổ trợ cho các môn học và khuyến khích học sinh chủ động khám phá tri thức.

Học qua trải nghiệm, trưởng thành từ sáng tạo

Nếu thư viện mở ra cánh cửa tri thức qua từng trang sách thì những tiết học STEM tại Trường THCS Lê Hồng Phong lại tạo cơ hội để học sinh biến kiến thức thành sản phẩm cụ thể.

Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong hướng dẫn học sinh thực hành, thiết kế sản phẩm trong giờ học STEM.

Trong các tiết học, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức từ giáo viên mà còn cùng nhau tìm hiểu vấn đề, đề xuất ý tưởng, xây dựng phương án và trực tiếp thực hiện sản phẩm. Kiến thức của nhiều môn học được kết nối, giúp các em nhận ra mối liên hệ giữa những điều đã học với các tình huống trong cuộc sống.

Em Nông Trung Thành - học sinh lớp 8A1, Trường THCS Lê Hồng Phong chia sẻ: “Các tiết học STEM rất bổ ích, giúp em hiểu kiến thức của nhiều môn học và biết vận dụng vào thực tế, từ thiết kế sản phẩm đến giải quyết những công việc thường ngày”.

Từ những hoạt động thực hành, bài học trở nên sinh động hơn, đồng thời tạo cơ hội để mỗi học sinh phát huy khả năng riêng. Các em phải tự tìm hiểu kiến thức liên quan, trao đổi với bạn bè, thống nhất phương án và điều chỉnh ý tưởng khi cần thiết. Quá trình ấy giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tự tin thuyết trình sản phẩm STEM.

Cô Vũ Thị Thu Hiền - giáo viên dạy Toán, Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết: “Thông qua các tiết học STEM, học sinh được phát triển kỹ năng tự học, làm việc nhóm và thuyết trình, đồng thời mạnh dạn hơn trong việc đề xuất, bảo vệ ý tưởng của mình”.

Từ thực tế giảng dạy, giáo viên nhận thấy những học sinh vốn nhút nhát cũng có thêm cơ hội thể hiện bản thân khi được tham gia vào các hoạt động nhóm. Mỗi ý tưởng đều được lắng nghe, trao đổi và hoàn thiện trên cơ sở hợp tác. Sản phẩm cuối cùng vì thế không chỉ thể hiện kiến thức mà còn phản ánh quá trình học sinh cùng nhau tìm tòi, chia sẻ và giải quyết vấn đề.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú thực hành làm sản phẩm trong giờ học trải nghiệm.

Để có được kết quả đó, vai trò của giáo viên cũng từng bước thay đổi. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo cách quen thuộc, giáo viên định hướng, đặt vấn đề và tổ chức hoạt động để học sinh tự khám phá. Việc tích hợp kiến thức liên môn, khuyến khích tìm hiểu công nghệ và ứng dụng vào thực hành giúp mở rộng không gian học tập từ lớp học ra đời sống.

Từ góc đọc sách đến các tiết học trải nghiệm, điểm chung trong cách làm của các trường là tạo điều kiện để học sinh trở thành chủ thể của quá trình học tập. Các em được lựa chọn, khám phá, thực hành và tự rút ra bài học, qua đó từng bước hình thành năng lực tự học và tư duy sáng tạo.

Xây dựng môi trường học tập thân thiện, toàn diện

Để những mô hình này phát huy hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của từng nhà trường còn cần sự quan tâm, đầu tư và định hướng từ chính quyền địa phương. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới trường lớp trên địa bàn xã Lục Yên từng bước ổn định; cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi và khuôn viên trường học tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng hơn.

Bà Nguyễn Thị Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết: “Địa phương xác định giáo dục là nền tảng cho phát triển bền vững, trong đó chú trọng đa dạng hóa không gian đọc, kết hợp học tập truyền thống với học tập số và xây dựng môi trường trải nghiệm sáng tạo, góp phần phát triển năng lực học sinh. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn xã có thư viện trường học và tủ sách lớp học; trên 98% số lớp có góc đọc hoặc tủ sách. Đây là điều kiện thuận lợi để việc đọc sách được duy trì thường xuyên, từng bước trở thành một phần trong đời sống học đường”.

Một tiết học STEM của học sinh Trường Tiểu học Trần Phú

Thời gian tới, xã Lục Yên tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục, chỉ đạo các nhà trường duy trì hiệu quả thư viện, góc đọc và mở rộng các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.

"Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng dạy và học trước mắt mà còn hình thành ở học sinh năng lực tự học, tinh thần sáng tạo và khả năng chủ động thích ứng trước những yêu cầu mới" - bà Thức nhấn mạnh.

Từ những trang sách được mở ra mỗi ngày đến những sản phẩm STEM do chính tay học sinh tạo nên, không gian học tập ở Lục Yên đang dần vượt ra ngoài giới hạn của lớp học truyền thống. Khi tri thức được tiếp cận bằng niềm vui, trải nghiệm và sự chủ động, mỗi góc đọc, mỗi giờ thực hành đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá. Đó cũng là nền tảng để nuôi dưỡng tình yêu học tập, khơi dậy tiềm năng và giúp học sinh phát triển toàn diện.