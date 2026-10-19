Lục Yên chuẩn bị tổ chức chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” năm 2026

Sáng 19/10, Ban Chỉ đạo chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” năm 2026 xã Lục Yên tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị, thống nhất các nội dung dự kiến của chương trình.

Ban Chỉ đạo chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” năm 2026 xã Lục Yên triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức sự kiện.

Theo kế hoạch dự kiến, điểm nhấn của sự kiện là không gian văn hóa “Lục Yên - Tinh hoa đất Ngọc”, với 17 gian hàng giới thiệu văn hóa dân tộc Tày, Nùng, sản phẩm OCOP, chuyển đổi số và 3 gian hàng ẩm thực đặc trưng của địa phương. Không gian triển lãm “Tinh hoa đất Ngọc” sẽ giới thiệu hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên, con người, đời sống và di sản văn hóa truyền thống của Lục Yên.

Tại Chợ đá quý Lục Yên, các hoạt động với chủ đề “Cội nguồn Ruby” sẽ giới thiệu sản phẩm đá quý, tranh đá quý, giao lưu, tham quan và trải nghiệm làm tranh đá quý, góp phần quảng bá giá trị nghề truyền thống đặc trưng của vùng đất Ngọc.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đất Ngọc” tại quảng trường trung tâm xã dự kiến gồm ba phần: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn múa Sìu (Thiên Thăng) và Sang Than (đi qua than hồng) của dân tộc Nùng, cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động nghệ thuật đường phố; hội thi làm bánh chuối (Pẻng cuổi), bánh chưng gù và các giải thể thao như pickleball, bóng đá nữ, kéo co, bóng chuyền hơi nam, nữ.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung và công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Thông qua chương trình, xã Lục Yên hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch; đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, từng bước hình thành các tour, tuyến du lịch liên vùng.