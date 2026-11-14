Lục Yên, Bát Xát tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Lãnh đạo xã Lục Yên tặng hoa chúc mừng thôn Át Thượng.

Chiều 13/11, tại nhà văn hóa thôn Át Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lục Yên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Thôn Át Thượng được chọn tổ chức ngày hội điểm của xã.

Tại ngày hội, chi ủy, chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm thôn Át Thượng.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 58 triệu đồng. Đến tháng 10/2026, thôn còn 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Qua bình xét, 284 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 95%; 9 gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã ghi nhận kết quả xây dựng khối đại đoàn kết và đời sống văn hóa của thôn; đề nghị Ban Công tác Mặt trận tiếp tục vận động, kết nối các hộ gia đình, quan tâm đến những người mới đến sinh sống để xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó.

Các hoạt động văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm thôn Át Thượng.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận thôn ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”. Sau phần lễ, người dân tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao truyền thống.

* Bát Xát: 21 đội tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng

Sáng 13/11, UBND xã Bát Xát tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2026 hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội diễn thu hút 21 đội văn nghệ đến từ các thôn trên địa bàn xã.

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm với Ban Tổ chức hội thi.

Với chủ đề “Bát Xát – Sắc màu văn hóa, đoàn kết hội tụ”, các đội trình diễn những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa các dân tộc. Nhiều tiết mục sử dụng âm nhạc, trang phục truyền thống và chất liệu văn hóa dân gian để tái hiện đời sống, phong tục, tập quán của đồng bào. Hội diễn có sự tham gia của nhiều thế hệ, từ người cao tuổi đến thanh thiếu niên.

Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích cho các đội thi.