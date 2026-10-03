Lục Yên bảo vệ đàn vật nuôi trước bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trên địa bàn xã Lục Yên, hình thức chăn nuôi lợn chủ yếu là gia trại và chăn nuôi nhỏ xen trong khu dân cư với 14.800 con. Thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn lợn, cùng với điều kiện chăn nuôi ở một số nơi chưa bảo đảm, nên nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh tả lợn châu Phi rất cao.

Bà Triệu Thị Trinh - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lục Yên khuyến cáo: “Để chủ động phòng, chống và kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi, các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Người chăn nuôi cần chủ động chuẩn bị hóa chất khử trùng, vôi bột; vệ sinh chuồng nuôi hằng ngày, cọ rửa dụng cụ chăn nuôi bằng xà phòng và hóa chất chuyên dụng. Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi từ 1 - 2 lần/tuần; rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi, bố trí hố khử trùng tại khu vực ra, vào chuồng nuôi”.

Cùng với đó, cần hạn chế người và phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi; thường xuyên vệ sinh môi trường, tiêu diệt các loại động vật trung gian có khả năng truyền bệnh; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, bổ sung dinh dưỡng, vitamin, điện giải nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn.

Bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn lợn, trong những ngày nắng nóng, các hộ chăn nuôi ở Lục Yên bảo đảm chuồng trại thông thoáng, cung cấp đầy đủ nước uống sạch, mát cho vật nuôi. Đối với thức ăn tận dụng, thức ăn thừa, các hộ nấu chín kỹ trước khi cho lợn ăn để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khỏe đàn lợn. Khi phát hiện lợn có biểu hiện nghi mắc bệnh, tuyệt đối không bán chạy, giết mổ hoặc vứt xác lợn ốm, chết ra môi trường; đồng thời báo cho cán bộ chuyên môn thú y, chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý theo quy định, tránh làm phát tán mầm bệnh.

UBND xã Lục Yên đề nghị các hộ chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thường xuyên giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu dịch bệnh xảy ra.

Theo đó, các hộ kinh doanh, buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, vận chuyển, kiểm dịch; không tham gia buôn bán, vận chuyển, nhập lậu lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc ra, vào địa bàn.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 8/2/2026 đến ngày 23/9/2026, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở 31 xã, phường với 2.364 con lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 97,7 tấn. Hiện còn 7 xã có dịch bệnh chưa qua 21 ngày.

Chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần giữ gìn môi trường và phát triển kinh tế của địa phương.