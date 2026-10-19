Lực sĩ Lê Văn Công giành Huy chương bạc Asian Para Games 2026

Sáng 19-10, tại nhà thi đấu Fukiage ở Nagoya (Nhật Bản), Lê Văn Công khởi đầu thuận lợi khi chinh phục mức tạ 171kg ngay lượt đầu tiên, hạng 49kg nam môn cử tạ. Anh sau đó nâng mức đăng ký để cạnh tranh huy chương vàng với Omar Qarada, lực sĩ người Jordan từng vô địch Paralympic Tokyo 2020 và Paris 2024, đồng thời là đương kim vô địch Asian Para Games.

Lê Văn Công (bên trái) nhận huy chương bạc. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ở hai lượt tiếp theo, Lê Văn Công lần lượt thử sức với mức 176kg và 178kg nhưng đều không thành công, qua đó khép lại phần thi với thành tích tốt nhất 171kg. Trong khi đó, Qarada nâng thành công 174kg và 176kg ở hai lượt đầu. Với kết quả đó, lực sĩ Jordan giành huy chương vàng, hơn Lê Văn Công 5kg. Vị trí thứ ba thuộc về Chen Liuxun của Trung Quốc với thành tích 161kg, thấp hơn Lê Văn Công 10kg.

Dù chưa thể vượt qua đối thủ, Lê Văn Công tiếp tục nối dài thành tích giành huy chương ở những đấu trường lớn. Trước chuyến thi đấu tại Nhật Bản, anh sở hữu đủ bộ huy chương Paralympic qua ba kỳ liên tiếp: Huy chương vàng Rio 2016, huy chương bạc Tokyo 2020 và huy chương đồng Paris 2024.

Lê Văn Công nhận thưởng nóng từ Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: HOÀI THU

Tấm huy chương bạc của Lê Văn Công mang đến sự khởi đầu tích cực cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Đại hội diễn ra từ ngày 18 đến 24-10, đoàn Việt Nam với 21 vận động viên tham dự 5 môn: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.