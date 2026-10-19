Lực sĩ Lê Văn Công giành HCB Asian Para Games 2026

Văn Công mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 19/10, Lê Văn Công giành HCB cử tạ hạng 49 kg nam tại Asian Para Games 2026 với thành tích 171 kg. Lực sĩ Việt Nam nâng thành công mức tạ này ngay lượt đầu tiên tại nhà thi đấu Fukiage ở Nagoya, Nhật Bản.

Ở hai lượt tiếp theo, Công lần lượt thử sức với mức 176 kg và 178 kg để cạnh tranh HCV nhưng đều không thành công. Anh kết thúc phần thi với thành tích 171 kg, đứng thứ hai chung cuộc.

Tấm HCB giúp lực sĩ 42 tuổi cải thiện thứ hạng so với kỳ đại hội gần nhất tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023, nơi anh giành HCĐ với mức tạ 173 kg. Công từng vô địch Asian Para Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc, trước khi vắng mặt ở kỳ năm 2018 vì chấn thương.

Công hiện giữ kỷ lục thế giới và châu Á hạng 49 kg nam với mức tạ 183,5 kg, lập tại Mexico City năm 2017. Anh cũng là vận động viên đầu tiên giành HCV Paralympic cho Việt Nam, tại Rio 2016, sau đó có thêm HCB Tokyo 2020 và HCĐ Paris 2024.

Ở phần thi sáng 19/10, HCV thuộc về Omar Qarada của Jordan với thành tích 176 kg, hơn Công 5 kg. Nhà đương kim vô địch Paralympic nâng thành công 174 kg và 176 kg trong hai lượt đầu, trước khi thất bại ở mức 178 kg. Lực sĩ Trung Quốc Chen Liuxun giành HCĐ với thành tích 161 kg.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ 18 đến 24/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Việt Nam có 21 vận động viên tranh tài ở năm môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Ngoài Công, đội cử tạ còn có Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan.