Lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan: Kiên cường trên hành trình vượt lên số phận

Lực sĩ cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan xếp thứ tư hạng cân 55kg nữ với mức tạ 108kg tại Asian Para Games 2026. (Ảnh: HOÀI THU)

Châu Hoàng Tuyết Loan là vận động viên cuối cùng của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài ở môn cử tạ tại Asian Para Games 2026. Lần này, Tuyết Loan xếp thứ tư hạng cân 55kg nữ với mức tạ 108kg. Dù không đoạt huy chương, nhưng phía sau kết quả ấy là câu chuyện về một người phụ nữ đã dành gần 25 năm theo đuổi thể thao, nỗ lực vượt lên nghịch cảnh và không ngừng thử thách giới hạn của chính mình.

Châu Hoàng Tuyết Loan là vận động viên cuối cùng của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài ở môn cử tạ tại Đại hội. (Ảnh: HOÀI THU)

Tuyết Loan xếp thứ tư hạng cân 55kg nữ với mức tạ 108kg. (Ảnh: HOÀI THU)

Tại Nagoya lần này, thử thách dành cho Tuyết Loan đặc biệt lớn khi chị phải cạnh tranh với những đối thủ có thành tích cao trên đấu trường quốc tế. (Ảnh: HOÀI THU)

Sinh năm 1975 tại Khánh Hòa, Châu Hoàng Tuyết Loan bị liệt hai chân từ khi còn nhỏ, phải gắn bó với chiếc xe lăn. Cuộc sống sớm đặt ra những thử thách mà không phải ai cũng đủ sức vượt qua. Thế nhưng, năm 2001, chị đến với môn cử tạ người khuyết tật và tìm thấy ở đó một con đường để khẳng định bản thân.

Từ những ngày đầu tập luyện đến các đấu trường quốc tế, hành trình của Tuyết Loan được viết nên bằng mồ hôi, sự kiên trì và tinh thần không đầu hàng hoàn cảnh. Chị từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu khu vực và châu lục, nhiều lần phá kỷ lục Đông Nam Á. Tại ASEAN Para Games 12 năm 2023, ở tuổi 48, Tuyết Loan chinh phục mức tạ 105kg, tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Nhưng thử thách lớn nhất trong cuộc đời chị không chỉ đến từ sàn đấu. Năm 2010, Tuyết Loan được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Bệnh tật đặt chị trước một cuộc chiến mới, dai dẳng và khắc nghiệt. Trong hoàn cảnh ấy, thể thao vẫn là điểm tựa để chị duy trì ý chí, hướng về phía trước và từng bước vượt qua những ngày tháng khó khăn. Việc vừa điều trị, vừa tập luyện, vừa tiếp tục thi đấu đòi hỏi ở người phụ nữ ấy một nghị lực đặc biệt.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2026 cùng đại diện lãnh đạo đoàn động viên nữ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan. (Ảnh: HOÀI THU)

Lực sĩ cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan hoàn thành bài thi. (Ảnh: HOÀI THU)

Với Tuyết Loan, mỗi lần trở lại sàn đấu là một lần chị tự chứng minh rằng nghịch cảnh không thể quyết định toàn bộ cuộc đời mình. Thể thao đem đến cho chị mục tiêu để phấn đấu, những người đồng hành cùng chia sẻ khó khăn và cơ hội được sống với niềm đam mê. Từ đó, câu chuyện của chị vượt ra ngoài những con số về mức tạ hay thứ hạng, trở thành nguồn động viên đối với nhiều người khuyết tật đang tìm kiếm cơ hội hòa nhập và khẳng định giá trị bản thân.

Tại Nagoya lần này, thử thách dành cho Tuyết Loan đặc biệt lớn khi chị phải cạnh tranh với những đối thủ có thành tích cao trên đấu trường quốc tế đó là: Akidakhon Akhtamova của Uzbekistan giành Huy chương Vàng với mức tạ 128kg, đồng thời thiết lập kỷ lục Đại hội mới; Xiao Cuijuan của Trung Quốc đạt 117kg, giành Huy chương Bạc; Kamolpan Kraratpet của Thái Lan đạt 112kg, giành Huy chương Đồng... Tuyết Loan hoàn thành mức tạ tốt nhất 108kg, xếp thứ tư chung cuộc.

Hành trình của chị vẫn mang một giá trị riêng. (Ảnh: HOÀI THU)

Ở tuổi ngoài 50, khoảng cách thành tích với những đối thủ hàng đầu là thực tế khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao. Tuy nhiên, việc tiếp tục góp mặt và hoàn thành phần thi tại một Đại hội lớn của châu lục cũng cho thấy sự bền bỉ của nữ lực sĩ đã nhiều năm gắn bó với màu cờ sắc áo Việt Nam. Tuyết Loan từng 6 lần tham dự Paralympic, từ Bắc Kinh 2008 đến Paris 2024, trở thành một trong những vận động viên có số lần góp mặt nhiều nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc khác nhau, với những đối thủ mới, những giới hạn mới và cả những thử thách về tuổi tác, thể lực. Nhưng chị vẫn trở lại, vẫn tập luyện và vẫn lựa chọn tiếp tục thi đấu khi còn có thể.

Asian Para Games 2026 khép lại phần thi của Châu Hoàng Tuyết Loan bằng vị trí thứ tư. Kết quả ấy không có huy chương, nhưng hành trình của chị vẫn mang một giá trị riêng. Từ một cô gái khuyết tật phải sớm đối mặt với những thiệt thòi của số phận, đến một lực sĩ nhiều lần bước ra đấu trường thế giới, từng chiến đấu với bệnh tật theo đuổi đam mê, Tuyết Loan đã cho thấy sức mạnh của ý chí và niềm tin vào bản thân.