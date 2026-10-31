Lực sĩ 90 tuổi thách thức giới hạn tuổi tác

Ông Toshisuke Kanazawa chuẩn bị để tranh tài tại Giải vô địch Thể hình và Fitness thế giới IFBB 2026. Ảnh: Reuters

Tại giải đấu đang diễn ra ở thị trấn Santa Susanna, Kanazawa tranh tài ở hạng mục dành cho các vận động viên từ 50 tuổi trở lên. Dù không giành huy chương, ông vẫn hài lòng khi được đứng trên sân khấu cùng những đối thủ trẻ hơn mình hàng chục tuổi.

“Tôi thích thử làm những điều chưa ai từng làm”, Kanazawa chia sẻ với Reuters. Ông cho biết muốn tiếp tục tập luyện và thi đấu, thậm chí đã nghĩ đến việc trở lại đấu trường quốc tế khi bước sang tuổi 93.

Sinh năm 1936 tại tỉnh Shimane, Nhật Bản, Kanazawa từng là vận động viên bơi lội có năng khiếu, đặc biệt ở nội dung 1.500m tự do. Tuy nhiên, vấn đề về cơ bắp khiến ông không thể theo đuổi giấc mơ tham dự Olympic. Sau đó, ông chuyển sang tập thể hình với quyết tâm trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Trong 5 năm, Kanazawa dành tới 6 giờ mỗi ngày để tập luyện. Năm 24 tuổi, ông giành danh hiệu Mister Japan và tiếp tục đăng quang lần thứ hai sau đó 3 năm. Năm 1967, ông tham dự cuộc thi Mr Universe tại Montreal, Canada, cùng những tên tuổi lớn như Arnold Schwarzenegger và Sergio Oliva, giành vị trí thứ tư.

Sau khi giải nghệ ở tuổi ngoài 30, Kanazawa quyết định trở lại thi đấu khi bước sang tuổi 50 để động viên người vợ mắc bệnh mạn tính. Khi ấy, ông nhận thấy thể trạng đã sa sút sau nhiều năm nghỉ tập, nhưng vẫn quyết tâm bắt đầu lại. Bảy năm sau, ông giành chức vô địch tại một giải thể hình Masters.

Từ tuổi 80, Kanazawa tiếp tục có thêm 6 lần vô địch thế giới trong hệ thống giải này. Tháng 8-2026, ngay trước sinh nhật lần thứ 90, ông giành danh hiệu quốc gia thứ 19 tại Giải vô địch Thể hình Masters Nhật Bản.

Để duy trì thể lực, Kanazawa tuân thủ chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Ông chưa từng hút thuốc, uống rượu và đã bỏ thịt, cá từ nhiều thập kỷ trước. Thực đơn hằng ngày chủ yếu gồm gạo lứt, natto (đậu tương lên men) và súp miso. Ông cũng bổ sung protein, nhưng đã giảm lượng sử dụng so với thời trẻ.

Ở tuổi 90, Kanazawa điều chỉnh phương pháp tập luyện cho phù hợp với thể trạng. Thay vì thực hiện các bài squat và đẩy ngực với tạ như trước, ông chuyển sang sử dụng máy tập. Sau mỗi buổi tập, ông dành thời gian nghỉ ngơi và duy trì khoảng 7 giờ ngủ mỗi đêm. Kanazawa cho biết mình đã trải qua 90 năm mà chưa từng mắc bệnh nghiêm trọng.

Không chỉ muốn tiếp tục thi đấu, Kanazawa còn hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích người cao tuổi duy trì vận động và theo đuổi những điều yêu thích. Theo ông, ý chí và quyết tâm là yếu tố quan trọng giúp mỗi người vượt qua khó khăn, bất kể tuổi tác.

“Khi đã xác định theo đuổi một điều gì đó, bạn cần rèn luyện ý chí và quyết tâm để thực hiện đến cùng, bất kể khó khăn nào”, Kanazawa nói.

Ông mong muốn ngày càng có nhiều người duy trì được thể lực và tinh thần tích cực khi về già. Đó cũng là hình mẫu mà ông luôn nỗ lực hướng tới.