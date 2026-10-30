Lực sĩ 17 tuổi Việt Nam phá 2 kỷ lục thế giới trẻ
Lực sĩ 17 tuổi Nguyễn Thành Duy đã mang tin vui về cho Thể thao Việt Nam khi phá 2 kỷ lục thế giới lứa tuổi thanh thiếu niên ở hạng cân 65kg nam tại Giải vô địch Cử tạ thế giới 2026 đang diễn ra tại Ninh Ba (Trung Quốc).
Bước vào tranh tài ở hạng cân 65kg nam, Thành Duy đã hoàn thành phần thi Cử giật với thành tích 130kg, Cử đẩy 160kg và tổng cử là 290kg. Trong đó, thành tích ở nội dung Cử đẩy 160kg đã vượt kỷ lục thế giới Thanh thiếu niên trước đó 2kg, còn tổng cử 290kg cao hơn kỷ lục cũ 5kg.
Ở nội dung Cử giật, lực sĩ Việt Nam cũng tiến sát cột mốc thế giới khi đạt 130kg, chỉ kém 1kg so với kỷ lục 131kg do đô cử Kazakhstan - Beibarys Yerseit nắm giữ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/luc-si-17-tuoi-viet-nam-pha-2-ky-luc-the-gioi-tre-post360208.html