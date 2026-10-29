Lực sĩ 17 tuổi Nguyễn Thành Duy phá 2 kỷ lục thế giới

Ở cuộc tranh tài hạng 65kg nam ngày 28/10, lực sĩ Nguyễn Thành Duy gây ấn tượng với mức cử giật 130kg, cử đẩy 160kg và tổng cử 290kg. Hai thành tích ở nội dung cử đẩy và tổng cử đều vượt các mốc kỷ lục thế giới thanh thiếu niên trước giải.

Thanh Duy trong phần thi hạng 65kg.

Cụ thể, với mức cử đẩy 160kg, Thành Duy vượt 2kg so với kỷ lục cũ 158kg. Ở nội dung tổng cử, thành tích 290kg cũng cao hơn 5kg so với mốc kỷ lục 285kg. Đây là hai thông số đặc biệt đáng chú ý đối với một lực sĩ mới 17 tuổi, lần đầu bước vào chu kỳ vòng loại Olympic.

Trong khi đó, ở nội dung cử giật, Thành Duy đạt 130kg, chỉ còn cách kỷ lục thế giới thanh thiếu niên đúng 1kg. Kỷ lục 131kg hiện thuộc về lực sĩ Beibarys Yerseit của Kazakhstan, được thiết lập tại Ai Cập hồi tháng 5/2026.

Điều đáng nói, Thành Duy tạo nên những dấu ấn này tại giải vô địch thế giới dành cho các lực sĩ hàng đầu, nơi quy tụ nhiều tên tuổi mạnh của cử tạ quốc tế. Thành tích của đô cử Việt Nam vì thế càng có ý nghĩa trong quá trình đánh giá tiềm năng phát triển của lực lượng trẻ.

Sinh năm 2009, Nguyễn Thành Duy là tài năng cử tạ của thể thao Khánh Hòa. Cách đây đúng một năm, tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain, Thành Duy đã gây tiếng vang khi giành Huy chương Vàng hạng 65kg nam với thành tích cử đẩy 156kg, đồng thời phá kỷ lục trẻ châu Á. Đó cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội.

Đến tháng 8/2026, Thành Duy tiếp tục thi đấu thành công tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á ở Uzbekistan. Anh giành Huy chương Vàng cử đẩy với thành tích 153kg, Huy chương Bạc tổng cử 278kg và Huy chương Đồng cử giật 125kg.

So với giải đấu châu Á cách đây hơn hai tháng, Thành Duy đã cải thiện thành tích thêm 5kg ở cử giật, 7kg ở cử đẩy và 12kg ở tổng cử. Những con số phản ánh bước tiến đáng kể về chuyên môn của lực sĩ trẻ Việt Nam.

Giải vô địch cử tạ thế giới 2026 diễn ra từ ngày 27/10 đến 8/11 tại Ninh Ba, Trung Quốc, quy tụ hơn 500 lực sĩ và là một trong những cuộc tranh tài quan trọng trong hệ thống vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Với Nguyễn Thành Duy, thành tích lần này không chỉ đánh dấu bước trưởng thành sau những thành công ở đấu trường trẻ châu Á mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh và phát triển ở cấp độ quốc tế.

Ở tuổi 17, chặng đường phía trước của Thành Duy vẫn còn rất dài. Tuy nhiên, từ tấm Huy chương Vàng Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2025 đến những mức tạ vượt chuẩn kỷ lục thế giới tại Ninh Ba, lực sĩ quê Khánh Hòa đang mang đến tín hiệu đầy triển vọng cho cử tạ Việt Nam trên hành trình hướng tới Olympic 2028.