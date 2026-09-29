Lục quân Pháp đi tìm 'chiến thuật mờ ảo' trên chiến trường

Theo trang Defense News, chia sẻ tại một sự kiện gần đây do Lữ đoàn Thiết giáp số 7 của Pháp tổ chức ở Besançon, tướng Bruno Baratz, người đứng đầu Bộ tư lệnh Chiến đấu Tương lai cho rằng, “sự minh bạch” trên chiến trường và các loại vũ khí hiện đại mạnh mẽ, chính xác đã tạo ra một "vùng tử thần" dọc theo tiền tuyến, khiến việc tiếp cận đối phương trở nên vô cùng nguy hiểm. Thực tế các cuộc xung đột trên thế giới cho thấy, trước sự giám sát liên tục của máy bay không người lái, các bên không thể tập trung lực lượng, bởi nếu làm như vậy có thể bị đối phương phát hiện và đứng trước nguy cơ bị “hủy diệt”.

Tướng Baratz cũng so sánh với những gì diễn ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi pháo binh và súng máy khiến các hoạt động cơ động và tấn công trở nên vô tác dụng, hoặc chỉ có thể thực hiện với cái giá là thương vong lớn.

Mồi bẫy bơm hơi của pháo tự hành Caesar được trưng bày trong một sự kiện do Lữ đoàn Thiết giáp số 7 của Lục quân Pháp tổ chức. Ảnh: Defense News

Thế nên tướng Baratz cho rằng, điều mà Lục quân Pháp cần nhất lúc này là cách thức phá vỡ thế bế tắc do chiến thuật đó gây ra bằng cách tạo ra “sự mờ ảo” trên chiến trường. Ông nhấn mạnh, có rất nhiều cách để tư duy về chiến thuật nghi binh hay ngụy trang, bao gồm cả các “mồi nhử” vật lý và nghi binh điện từ để đánh lừa ra-đa, thiết bị dò sóng của đối phương bằng cách sử dụng các sở chỉ huy mô phỏng giả. Tại sự kiện ở Besançon, Lữ đoàn Thiết giáp số 7 đã trưng bày phiên bản bơm hơi (mồi bẫy giả) của các thiết bị được họ sử dụng, bao gồm pháo tự hành Caesar và xe bọc thép hạng nhẹ VBL.

Bên cạnh đó, gây nhiễu điện từ, cùng với tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật nghi binh, khi các lực lượng ngày càng kết nối chặt chẽ với nhau. “Trên hết, làm thế nào để chúng ta đánh lừa các cảm biến của đối phương hoặc bảo đảm rằng các cảm biến của họ không nhìn thấy đúng những gì đang diễn ra, từ đó cho phép chúng ta tập trung lực lượng? Bởi vì ngày nay, chúng ta không thể tập trung quân nếu như vừa tập trung đã bị tiêu diệt”.

Cũng theo tướng Baratz, các công nghệ khác có thể tái định hình chiến trường như công nghệ lượng tử, áp dụng cho cả việc bảo mật thông tin liên lạc cũng như cho các hệ thống cảm biến/trinh sát. Ngoài ra, công nghệ phân tích hình ảnh đa phổ đang bắt đầu cho phép nhìn thấy những gì ẩn dưới tán cây hoặc nằm dưới các công trình che chắn...

Tướng Baratz nhận định, chiến trường hiện đại đã “thay đổi một cách căn bản” so với quá khứ, thời điểm mà các chiến thuật quân sự suy cho cùng được tổ chức xoay quanh yếu tố địa hình, địa lý. Chính vì vậy, đổi mới sáng tạo đã trở thành yếu tố cấu thành nên ưu thế tác chiến của quân đội các nước và năng lực liên tục thích ứng với các hệ thống cũng như tích hợp công nghệ mới là điều mang tính nền tảng. Đó cũng là lý do Lục quân Pháp có nhu cầu thực sự trong các lĩnh vực như robot, xe tự hành, phương tiện di chuyển bí mật... Hiện tất cả lữ đoàn của Lục quân Pháp đều có những sáng kiến về phương tiện cơ động hạng nhẹ, đồng thời hợp tác với các công ty sản xuất xe tay ga điện, xe máy và xe địa hình 4 bánh nhằm giúp binh sĩ di chuyển nhanh hơn và bí mật hơn trên chiến trường.

"Tất cả những điều này chính là cuộc chiến của tương lai. Đó là cuộc chiến tương lai rất khó hình dung, bởi vì công nghệ đang phát triển nhanh đến mức tôi không thể nói cho các bạn biết mọi thứ sẽ ra sao trong một hoặc hai năm tới", người đứng đầu Bộ tư lệnh Chiến đấu Tương lai của Lục quân Pháp nhấn mạnh.