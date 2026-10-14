Lục quân Mỹ phát triển Project Griffin nhằm tự động hóa phòng thủ tác chiến mạng quân sự

Lục quân Mỹ đang tiến hành bước chuyển đổi lớn trong chiến lược phòng thủ không gian mạng với Project Griffin. Dự án này tập trung nghiên cứu và ứng dụng các tác tử trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động thực hiện các biện pháp đối phó sự cố xâm nhập, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò cảnh báo thụ động như các hệ thống trước đây.

Cơ chế hoạt động của tác tử AI và nút điều phối IRON

Trọng tâm kỹ thuật của Project Griffin là hệ thống Nút điều phối và phản ứng thông minh (IRON). Theo các hồ sơ kỹ thuật, IRON tiếp nhận luồng dữ liệu cảnh báo từ nhiều nguồn theo thời gian thực, tự động sàng lọc để phân biệt nguy cơ thực tế với các cảnh báo sai trước khi kích hoạt hành động ngăn chặn.

Quân đội Mỹ nghiên cứu sử dụng tác tử AI để phát hiện và tự động ngăn chặn các cuộc tấn công mạng dưới sự giám sát của con người.

Hệ thống hỗ trợ bảy nhóm chức năng phòng vệ trọng yếu, bao gồm việc tận dụng những công cụ an ninh sẵn có như Microsoft Defender để tạm thời phong tỏa luồng kết nối độc hại qua tường lửa, cô lập thiết bị nhiễm mã độc hoặc triển khai vá lỗi bảo mật. Toàn bộ chuỗi thao tác của tác tử AI đều được lưu vết chi tiết trong nhật ký hệ thống nhằm phục vụ công tác giám sát của chỉ huy.

Nhu cầu chuyển dịch từ tốc độ con người sang tốc độ máy

Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Lục quân Mỹ (ARCYBER) trước đó đã thử nghiệm công cụ Panoptic Junction với khả năng phát hiện hoạt động bất thường đạt tỷ lệ gần 90%. Tuy nhiên, việc xử lý sau cảnh báo vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chuyên gia con người, tạo ra độ trễ chiến thuật đáng kể trước các mối đe dọa kỹ thuật số quy mô lớn.

Sức ép ngày càng gia tăng khi các cuộc tấn công mạng đối phương cũng được tự động hóa bằng AI với tỷ lệ can thiệp tự động lên đến 80-90%. Khi đối mặt với kịch bản hàng nghìn đợt tấn công diễn ra cùng lúc, phương pháp ứng phó thủ công sẽ quá tải, buộc mạng lưới quốc phòng phải xây dựng khả năng phản xạ theo thời gian thực ở tốc độ máy.

Thách thức kỹ thuật và yêu cầu kiểm soát rủi ro

Việc trao quyền tự hành cho AI trong mạng lưới quân sự tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Một sai sót trong khâu đánh giá có thể khiến tác tử AI tự ý cô lập các máy chủ chỉ huy quan trọng hoặc triển khai bản cập nhật gây tê liệt kênh liên lạc tác chiến giữa thời điểm then chốt.

Để phòng ngừa nguy cơ này, hệ thống IRON bắt buộc phải tích hợp ngưỡng tin cậy phân cấp và công tắc dừng khẩn cấp. Cơ chế này cho phép người quản trị hủy bỏ kịp thời các lệnh tự động có độ rủi ro cao trong vòng vài giây, đồng thời duy trì khả năng hoàn tác toàn bộ những can thiệp mà AI đã thực hiện trên hạ tầng mạng quân đội.