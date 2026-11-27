Vào lúc 9h (giờ địa phương) sáng ngày 25/11 vừa qua, Lục quân Mỹ đã thực hiện 2 vụ kích nổ có kiểm soát để tiêu hủy gần 4,5 tấn chất nổ chì azide tại Nhà máy Đạn dược Lục quân Iowa ở thị trấn Middletown, bang Iowa.

Theo đó, lượng chì azide (hợp chất dùng làm thuốc nổ mồi trong kíp nổ) này được chứa trong 68 thùng và lưu kho từ năm 2009. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hóa chất đã bị kết tinh và xuống cấp nghiêm trọng.

Hợp chất trở nên cực kỳ nhạy cảm với ma sát, va chạm và nhiệt độ giảm trong mùa lạnh, tiềm ẩn nguy cơ tự phát nổ ngoài kiểm soát. Việc di chuyển hoặc trung hòa bằng hóa chất được đánh giá là quá rủi ro.

Kế hoạch ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 20/11 nhưng bị trì hoãn do sự phản đối của người dân, nông dân địa phương và đơn kiện từ các nhóm bảo vệ môi trường (như Hội đồng Môi trường Iowa và Sierra Club). Các mô hình dự báo trước đó cảnh báo bụi chì độc hại có thể phát tán xa tới hơn 120 - 160km, có thể ảnh hưởng đến hàng trăm trang trại và nguồn nước

Tối 23/11, Tòa Phúc thẩm Khu vực 8 của Mỹ đã bật đèn xanh cho chiến dịch sau khi Bộ Tư pháp lập luận đây là tình huống khẩn cấp đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng. Để ngăn bụi chì phát tán, quân đội Mỹ đã đắp rào chắn đất cao quanh hai kho chứa, lắp đặt các bồn nước lớn và phun bọt chuyên dụng lên bề mặt kho trước khi kích nổ.

Theo báo cáo từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), các trạm quan trắc không ghi nhận nồng độ chì gây hại trong không khí sau 5 giờ kích nổ. Chính quyền đã dỡ bỏ cảnh báo cho người dân địa phương dù vẫn khuyến cáo lau chùi các bề mặt ngoài trời bằng khăn ướt để đảm bảo an toàn.