Ngày 15/11/2026, binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 25 của Lục quân Mỹ sử dụng súng trường SIG Sauer M7 6,8 mm trong cuộc huấn luyện chiến đấu rừng rậm tại Hawaii.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ đợt huấn luyện JPMRC 27-01, tại khu huấn luyện Kahuku, nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ tác chiến trong tương lai ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

M7 được phát triển theo chương trình Vũ khí Tiểu đội Thế hệ tiếp theo (NGSW), hướng tới thay thế súng carbine M4A1 sử dụng đạn 5,56 mm trong các đơn vị bộ binh được lựa chọn.

Vũ khí sử dụng đạn 6,8×51 mm, được thiết kế để cải thiện tầm bắn hiệu quả, độ chính xác và khả năng xuyên phá.

Súng trường này sử dụng cơ chế trích khí piston hành trình ngắn, có các nút điều khiển thuận cả hai tay và tương thích với bộ giảm thanh.

Điểm đáng chú ý là khả năng kết hợp hệ thống điều khiển hỏa lực M157, tích hợp kính ngắm phóng đại thay đổi, đo khoảng cách bằng laser, máy tính đường đạn và cảm biến môi trường.

Những công nghệ này hỗ trợ binh sĩ xác định khoảng cách và nâng cao độ chính xác khi khai hỏa.

M7 được xây dựng trên nền tảng MCX-SPEAR của SIG Sauer. Tháng 4/2022, hãng giành hợp đồng sản xuất kéo dài 10 năm với Lục quân Mỹ cho súng trường M7, súng trường tự động M250 và dòng đạn 6,8 mm. Đến tháng 5/2025, cả M7 và M250 được tiêu chuẩn hóa để đưa vào trang bị.

Trong cấu trúc hỏa lực mới, M7 đảm nhiệm vai trò súng trường cá nhân, còn M250 thay thế súng máy tự động M249, cung cấp hỏa lực liên tục để hỗ trợ bộ binh cơ động và áp chế đối phương. Cả hai sử dụng chung kiến trúc đạn 6,8 mm.

Đợt huấn luyện tại Hawaii có khoảng 7.000 quân nhân Mỹ và đồng minh tham gia, trong đó có binh sĩ Hàn Quốc, Singapore, Pháp, New Zealand, Nhật Bản và Maldives.

Việc đưa M7 vào diễn tập cho thấy Mỹ đang kết hợp hiện đại hóa vũ khí với huấn luyện thực tế, tăng khả năng tác chiến của bộ binh trong môi trường rừng rậm, địa hình quần đảo và điều kiện chiến trường phức tạp.