Lực mua lan tỏa, VN-Index tăng hơn 22 điểm trong phiên sáng 10/11

Diễn biến tích cực xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng 10/11, trong bối cảnh Phố Wall khởi sắc trong đêm trước nhờ giá dầu thô giảm mạnh và nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục.

Trên sàn HOSE, lực cầu tập trung khá rõ ở nhóm cổ phiếu bluechip. Ngoại trừ BSR giảm nhẹ, VPL và MSN đứng tham chiếu, các mã vốn hóa lớn còn lại đều tăng giá.

Trong đó, SSI dẫn đầu nhóm tăng khi thêm 4%, lên 20.700 đồng/cổ phiếu, với hơn 19,3 triệu đơn vị được khớp lệnh. LPB tăng 3,2%, lên 36.000 đồng; các mã GVR, VHM, TCX tăng gần 3%. VNM, VIC, MWG, HPG và SSB cũng tăng quanh mức 2%. Đáng chú ý, VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, với gần 7 điểm.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ diễn biến phân hóa hơn khi lực mua chủ yếu mang tính thăm dò, song một số mã vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể. HVN tăng kịch trần 6,8%, lên 22.850 đồng/cổ phiếu; DXS tăng 4,8%, lên 5.060 đồng. Các mã NLG, DXG, NTL, CII, HDG và KDH tăng từ 3% đến gần 5%.

Ở nhóm chứng khoán, VDS, VND, ORS và FTS tăng gần 3% đến gần 4%; VIX tăng 4,2%, lên 13.550 đồng, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với gần 36 triệu đơn vị khớp lệnh.

Chốt phiên sáng 10/11, VN-Index tăng 22,31 điểm, tương đương 1,30%, lên 1.736,63 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 201 mã tăng và 90 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 451 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 8.520,6 tỷ đồng, tăng hơn 73% về khối lượng và 60% về giá trị so với phiên sáng 9/11. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 118 triệu đơn vị, trị giá 1.960 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu lớn tăng giá ngay từ đầu phiên, hỗ trợ chỉ số đi lên. Chốt phiên sáng 10/11, HNX-Index tăng 2,28 điểm, tương đương 0,89%, lên 257,52 điểm. Sàn này có 66 mã tăng và 44 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 33 triệu đơn vị, giá trị 478,5 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận không đáng kể.

Tại UPCoM, sau một số nhịp rung lắc đầu phiên, chỉ số cũng đảo chiều đi lên. UPCoM-Index chốt phiên tăng 0,32 điểm, tương đương 0,26%, lên 121,77 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 10,3 triệu đơn vị, giá trị 170,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 0,13 triệu đơn vị, tương ứng 1,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, AAS tăng hơn 8%, lên 10.700 đồng/cổ phiếu, với 2,43 triệu đơn vị được khớp lệnh, cao nhất sàn. Các cổ phiếu còn lại phân hóa: MSR, OIL và VEA giảm nhẹ; PCB, SBS, ACV và HNG tăng 1 -2%, trong khi ABB và HBC đứng giá tham chiếu. Khối lượng khớp lệnh các mã này dao động từ 0,22 triệu đến hơn 1,1 triệu đơn vị...