Lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa tuần qua

Chỉ số MXV-Index tăng gần 0,5%, lên 3.011 điểm trong tuần qua. Nguồn: MXV

Cà phê chịu sức ép từ nguồn cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tuần giao dịch từ ngày 14 đến 18-9, chỉ số MXV-Index giằng co quanh vùng 3.000 điểm. Lực bán mạnh tại nhóm nguyên liệu công nghiệp không đủ lấn át đà tăng của ba nhóm hàng còn lại, gồm kim loại, nông sản và năng lượng. Kết tuần, lực mua chiếm ưu thế giúp MXV-Index tăng gần 0,5%, lên 3.011 điểm.

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, cà phê là một trong những mặt hàng chịu áp lực rõ nét nhất. Giá Arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 1,82%, xuống 6.183 USD/tấn; trong khi giá bán Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 3,66%, còn 3.396 USD/tấn.

Nguồn cung của Brazil tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá. Trong tháng 8, Brazil xuất khẩu 4,155 triệu bao cà phê, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng.

Xu hướng này tiếp tục trong tháng 9. Hai tuần đầu tháng, Brazil xuất khẩu 107.900 tấn cà phê xanh, tương đương khoảng 1,8 triệu bao, với lượng xuất khẩu bình quân mỗi ngày tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Việt Nam, thời tiết khu vực Tây Nguyên diễn biến không thuận lợi khi bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Mưa lớn có thể ảnh hưởng tiến độ thu hái, chất lượng hạt và công đoạn phơi sấy, đặc biệt khi Robusta chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch.

Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên vì vậy cũng giảm trong tuần. Tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 2.100 đồng/kg, xuống 93.600 đồng/kg; còn tại Lâm Đồng giá giảm 2.200 đồng/kg, còn 93.000 đồng/kg; Đắk Nông giảm 2.000 đồng/kg, xuống 93.800 đồng/kg.

Giá đồng và cà phê diễn biến trái chiều tuần qua. Ảnh: MXV

Giá đồng tăng hơn 2%

Trái ngược cà phê, giá đồng tăng trên cả COMEX và LME trong tuần qua. Đồng COMEX giao tháng 11 tăng 2,21%, lên 14.681 USD/tấn; đồng LME kỳ hạn 3 tháng tăng 1,98%, đạt 14.521 USD/tấn.

Tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu đồng vẫn ở mức cao trong bối cảnh thị trường quan tâm đến khả năng chính quyền áp thuế đối với đồng tinh chế. Kỳ vọng về chính sách thuế thúc đẩy doanh nghiệp đưa đồng vào Mỹ, làm thu hẹp lượng đồng sẵn có tại các thị trường khác.

Mỹ nhập khẩu 885.000 tấn đồng trong nửa đầu năm 2026. Từ đầu năm, giá đồng COMEX đã tăng khoảng 18%. Dòng đồng đổ về Mỹ đồng thời gây sức ép lên hệ thống kho bãi và logistics.

Trong khi đó, Trung Quốc lại đối mặt tình trạng thiếu nguyên liệu luyện đồng. Phí xử lý và tinh luyện giao ngay đối với tinh quặng đồng nhập khẩu do Mysteel theo dõi giảm xuống âm 224,47 USD/tấn khô ngày 18-9, thấp hơn 12,97 USD so với phiên trước. Mức phí âm sâu phản ánh nguồn cung tinh quặng tiếp tục thắt chặt và gây sức ép lên biên lợi nhuận của các nhà máy luyện đồng.

Ở chiều cầu, nhu cầu đồng tại Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện khi bước vào giai đoạn tiêu thụ cao điểm. Mức chênh lệch giá đồng nhập khẩu tại Yangshan tăng lên 121 USD/tấn ngày 17-9, cao nhất kể từ tháng 10-2022, từ 85 USD/tấn cuối tuần trước. Đây là tín hiệu cho thấy lực mua đồng vật chất tại Trung Quốc đang cải thiện.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện Công ty cổ phần Hitech Finance - Thành viên kinh doanh MXV, sự phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc đang là yếu tố nâng đỡ giá đồng rõ nét nhất.

“Việc phí bảo hiểm Yangshan tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ năm 2022 cho thấy lực mua thực tế đang quay lại sau khi giá đồng điều chỉnh từ vùng đỉnh”, bà Hiền nhận định.

Về dài hạn, nhu cầu đồng tiếp tục được thúc đẩy bởi đầu tư vào hạ tầng điện, năng lượng tái tạo và sự mở rộng nhanh của các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, những gián đoạn tại các mỏ lớn đặt ra câu hỏi về khả năng nguồn cung khai thác tăng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu trong những năm tới. Tuy nhiên, chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là biến số lớn.

Ở chiều ngược lại, quyết định nâng lãi suất của FED trong tuần qua tạo thêm sức ép lên giá đồng. Lãi suất Mỹ cao hơn có thể làm tăng chi phí vốn trên thị trường quốc tế, khiến huy động vốn cho các dự án công nghiệp đắt đỏ hơn và ảnh hưởng đến nhu cầu đồng. Mặt bằng lãi suất cao đồng thời gây sức ép lên các mặt hàng định giá bằng USD.