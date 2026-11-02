Lực lượng Yemen tuyên bố chặn đà tiến của Houthi

Lực lượng Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 7/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chính quyền Yemen tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn thành công đà tiến của lực lượng Houthi tại khu vực Tây Nam đất nước. Căng thẳng giữa quân đội chính phủ cùng liên minh và phong trào Ansar Allah leo thang nghiêm trọng vào tháng 9, thời điểm Houthi kiểm soát các thành phố cảng chiến lược bên bờ Biển Đỏ gồm Mocha và Dhubab, cùng đảo Perim tại eo biển Bab el-Mandeb.

Kể từ đó, lực lượng Houthi tiếp tục siết chặt vòng vây quanh Taiz - thành phố lớn thứ ba của Yemen, khiến các đơn vị trung thành với chính phủ được quốc tế công nhận bị cô lập bên trong.

Báo Asharq Al-Awsat (Ấn phẩm có quan hệ mật thiết với hoàng gia Saudi Arabia) đưa tin lực lượng Houthi đã phát động cuộc tấn công dọc theo ranh giới hai tỉnh Lahij và Taiz vào ngày 30/11. Tuy nhiên, các nguồn tin khu vực cho biết lực lượng do Saudi Arabia hậu thuẫn đã đẩy lùi đối phương, đồng thời tiến hành các chiến dịch phản kích. Loạt đòn không kích và pháo kích tại đây đã làm gián đoạn tuyến hậu cần của Houthi, trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh khu vực Taiz.

Trong khi đó, vào dịp cuối tuần qua, nhiều thông tin trái chiều đã xuất hiện liên quan đến diễn biến chiến sự tại miền Bắc Yemen.

Ngày 31/10, chính phủ được quốc tế công nhận thông báo quân đội đã tái kiểm soát các vị trí tại tỉnh al-Jawf ở miền Bắc, khu vực giáp biên giới Saudi Arabia. Trái lại, phía Houthi tuyên bố đã bẻ gãy các đợt tấn công tại al-Jawf cũng như tỉnh Marib lân cận. Thời gian gần đây, Houthi đã nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại Saudi Arabia, bao gồm nhà máy lọc dầu Ras Tanura, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam và một cơ sở quân sự tại Najran.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 24/11, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree khẳng định các vụ tấn công là hành động đáp trả những chiến dịch không kích của Saudi Arabia vào Yemen. Đại diện phong trào này đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia chừng nào Riyadh chưa chấm dứt các hành động quân sự và dỡ bỏ phong tỏa đối với quốc gia láng giềng.

Sau khi lực lượng Houthi chiếm giữ những dải lãnh thổ rộng lớn dọc theo bờ Biển Đỏ của Yemen và khu vực xung quanh eo biển Bab el-Mandeb vào tháng 9, quân chính phủ đã mở một cuộc phản công, tuyên bố giành lại được các vị trí then chốt gần tuyến đường hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Trong khi đó, Riyadh đã tăng cường hỗ trợ đường không, đẩy mạnh các đợt không kích vào những vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát.

Yemen đã rơi vào vòng xoáy nội chiến kể từ năm 2014, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi liên minh do SaudiArabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào năm kế tiếp. Các cuộc giao tranh quy mô lớn phần nào lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 2022, nhưng đã bùng phát trở lại vào tháng 7 sau khi lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tấn công sân bay Sanaa - nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi.