Lực lượng Yemen chiếm giữ các vị trí chiến lược gần eo biển Bab al-Mandab

Quân đội Yemen cho biết, các lực lượng chính phủ đã giành quyền kiểm soát quận Dhubab và các vị trí chiến lược xung quanh eo biển Bab al-Mandab sau các cuộc giao tranh với lực lượng Houthi.

Hãng thông tấn Saba chính thức của Yemen ngày 5/10 đưa tin, các lực lượng thuộc Lữ đoàn Lá chắn Quốc gia và Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam, với sự hỗ trợ của Lực lượng Kháng chiến Nhân dân, đã kiểm soát Dhubab, thuộc tỉnh Taiz ở miền Tây Yemen.

Một nguồn tin quân sự nói với Saba rằng các lực lượng này đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn với sự yểm trợ của không quân nhằm vào các vị trí và lực lượng Houthi tại nhiều khu vực trong quận.

Theo nguồn tin, các lực lượng đã tiến công và kiểm soát những vị trí then chốt, đồng thời cắt đứt các tuyến tiếp tế và các tuyến đường dẫn tới Bab al-Mandab.

Nguồn tin cho biết, một số lượng chưa được xác định thành viên Houthi đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh, trong khi một số phương tiện và trang thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam cũng tuyên bố riêng về việc phát động chiến dịch quân sự mà lực lượng này gọi là "quyết định" nhằm vào Houthi tại khu vực Bab al-Mandab.

Chiến dịch diễn ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi ra lệnh bắt đầu điều mà chính phủ nước này gọi là "trận chiến giải phóng", nhằm khôi phục các thể chế nhà nước và những vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi.

Bab al-Mandab là tuyến đường thủy có ý nghĩa chiến lược, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab, đồng thời là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Các cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và Houthi đã leo thang kể từ đầu tháng 7, sau nhiều năm tương đối yên ắng.

Yemen rơi vào xung đột kể từ khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh vào năm 2014, trước khi liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Houthi đã nối lại giao tranh với lực lượng chính phủ kể từ khi cuộc nội chiến Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7, thời điểm lực lượng này tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Riyadh và bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Tháng trước, Houthi đã giành quyền kiểm soát bờ biển Yemen trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Tuyến đường này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran khiến eo biển Hormuz bị tê liệt.

Thế Hải (Theo AA, Trtworld)