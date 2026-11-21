Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Lực lượng vũ trang TP Hải Phòng. Ảnh ĐT

Buổi lễ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng, do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức. Tham dự có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và TP Hải Phòng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ và người dân thành phố.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Lực lượng vũ trang TP Hải Phòng. Danh hiệu được Chủ tịch nước phong tặng theo Quyết định số 1289/QĐ-CTN ngày 7/8/2026, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân và củng cố quốc phòng.

Các khối lực lượng vũ trang duyệt đội ngũ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh ĐT

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946 – 20/11/2026). Từ trận chiến đấu bảo vệ Nhà hát thành phố, cuộc chiến đấu 7 ngày đêm bảo vệ Hải Phòng đến “Tiếng sấm đường 5”, trận tập kích sân bay Cát Bi và dấu mốc mở đầu đường Hồ Chí Minh trên biển tại bến K15 Đồ Sơn, những chiến công ấy đã góp phần làm nên truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của quân và dân thành phố Cảng.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phù hợp với không gian phát triển mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cần gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch. Thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao năng lực phòng thủ dân sự và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các khối diễu hành quần chúng tại lễ kỷ niệm. Ảnh ĐT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng. Bà đánh giá cao việc thành phố đi đầu trong phát triển lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững môi trường ổn định để phát triển. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau phần nghi lễ, 26 khối đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân và 7 khối quần chúng tham gia duyệt đội ngũ, diễu hành. Chương trình còn có các khối xe thiết giáp, xe đặc chủng Công an và Cảnh sát cơ động kỵ binh. Buổi lễ khép lại với chương trình nghệ thuật chào mừng.