Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt

Tại Thanh Hóa, từ đêm 13 đến chiều 15-9, nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nước sông dâng cao, một số tuyến đường bị ngập cục bộ, nguy cơ sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trước tình hình trên, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời người, tài sản ở những khu vực xung yếu.

Tại các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, nhiều sông, suối nước dâng cao; lực lượng chức năng cấm người và phương tiện qua lại tại các đập tràn.

Các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông, trên biển được khuyến cáo không ở lại trên lồng bè.

Tại các xã Hà Long, Yên Nhân, Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thọ Ngọc..., lực lượng chức năng tổ chức các chốt cảnh báo tại những điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm. Ở xã Tượng Lĩnh, các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển người dân và vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại xã Công Chính, trước nguy cơ nước lũ dâng nhanh, lực lượng chức năng đã khẩn trương vận động, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và tài sản của các hộ dân trong khu vực nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng với các lực lượng tại cơ sở, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó mưa lũ. Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao về ngập lụt và sạt lở đất, chúng tôi tổ chức ứng trực 100% quân số, ém sẵn lực lượng để nhanh chóng cơ động ứng cứu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất cũng như lương thực, thực phẩm tại các đơn vị tham gia ứng phó mưa lũ và sạt lở đất... khi có lệnh”.

Báo động lực lượng sẵn sàng xử trí tình huống khi có lệnh.

Các cơ quan, đơn vị duy trì 100% quân số trực sẵn sàng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất.

Theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu; tổ chức cảnh báo, kiểm soát tại các ngầm, tràn, cầu, đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Khi có tình huống, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải ưu tiên cứu người, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ.

Hiện trên địa bàn Thanh Hóa, mực nước tại một số sông tiếp tục dâng cao; nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường dân sinh bị ngập, một số điểm có nguy cơ sạt lở, chia cắt. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời xử trí tình huống ngay từ cơ sở.

Với phương châm “4 tại chỗ”, việc chủ động ém quân, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất và duy trì quân số trực cao nhất giúp LLVT Thanh Hóa sẵn sàng cơ động, xử trí hiệu quả các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân khi mưa lũ diễn biến phức tạp.