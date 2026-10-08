Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi giúp dân ứng phó mưa lớn

Tại xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), một số tuyến đường trong các khu dân cư bị ngập. Đường vào khu dân cư Cà Ninh, thôn Thượng Hòa có đoạn dài hơn 100m ngập sâu gần 1m; tại khu dân cư số 12 và 13, thôn Đông Lỗ, nước tràn vào nhà 13 hộ dân.

Lực lượng vũ trang xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) giúp các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Thượng tá Võ Hoàng Linh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vạn Tường cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng khoanh vùng, giăng dây, cắm biển cảnh báo tại những khu vực ngập để bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, hỗ trợ các hộ bị ngập và có nguy cơ ngập sâu di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giúp các hộ dân di dời vật nuôi đến nơi an toàn.

Tại xã Bình Sơn, tỉnh lộ 621, đoạn qua tổ dân phố Bình Thới có hơn 25m đường bị ngập do nước mưa không có lối thoát, gây trở ngại cho việc đi lại. Nước cũng tràn vào nhà nhiều hộ dân trong khu vực. Trong đó, khu vực trại nuôi hơn 60 con lợn của một hộ dân tại tổ dân phố Bình Thới có nguy cơ bị ngập sâu. Lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình đã chuẩn bị phương án di dời đàn vật nuôi đến nơi cao ráo nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Chính quyền xã Đông Sơn cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng sử dụng xuồng cao su tiếp cận khu vực ngập sâu giúp dân.

Tại xã Đông Sơn, trước tình trạng nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập, ban CHQS xã bố trí lực lượng túc trực, cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Trung úy Nguyễn Thế Hưng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Sơn cho biết, đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn khi có tình huống.