Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đạt kết quả tích cực trong công tác hậu cần, kỹ thuật

Làm việc với đoàn có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, nhân viên chuyên môn ngành Hậu cần-Kỹ thuật.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, đoàn công tác đã chủ trì kiểm tra thực tế hệ thống doanh trại, khu tăng gia sản xuất, kho tàng, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật; việc duy trì nền nếp, chế độ công tác của ngành và nắm tình hình công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật… của Trung đoàn 974 và Ban CHQS xã Diên Khánh.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Qua kiểm tra thực tế, kết hợp nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ hậu cần, kỹ thuật 9 tháng qua, kết luận kiểm tra, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 5 biểu dương những kết quả Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong công tác hậu cần, kỹ thuật và yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần rà soát các mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Đoàn công tác nắm tình hình, kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Trung đoàn 974 và Ban CHQS xã Diên Khánh.

Các cơ quan, đơn vị nắm chắc biên chế vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng, doanh trại, cơ sở vật chất của các đơn vị cấp xã; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn hậu cần cho các đối tượng; thực hành tiết kiệm, quản lý, chi tiêu, sử dụng ngân sách hiệu quả. Quan tâm đến kế hoạch hoạt động của Hải đội dân quân thường trực, chế độ chính sách và các mặt kỹ thuật khác của bộ đội.

Thiếu tướng Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa báo cáo một số nội dung với đoàn kiểm tra.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, kết luận của đoàn công tác; xác định rõ những nội dung cần nhanh chóng khắc phục, phát huy những kết quả đạt được, bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.