Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Có mặt tại khu vực Sở Chỉ huy diễn tập, chúng tôi chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trong sắc phục dã chiến, áo ướt đẫm mồ hôi, tay cuốc, tay xẻng thoăn thoắt đào đắp. Tiếng máy xúc gầm rú, tiếng cuốc bổ vào đất đồi rắn chắc vang lên không ngớt.

Khẩu đội SPG-9 chiếm lĩnh trận địa và ngắm bắn tiêu diệt mục tiêu, động tác thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ.

Nắng tháng 10 ở Hà Tĩnh vẫn gay gắt, có lúc nhiệt độ ngoài thao trường lên tới 38-39 độ C, rồi lại bất chợt đổ mưa trắng trời, nhưng không một ai rời vị trí.

Binh nhất Trần Minh Tuân, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 chia sẻ: “Dù nắng nóng, anh em chúng tôi ai cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, của Quân khu 4. Mỗi người cố gắng một chút, làm nhanh một chút để công trình kịp tiến độ, bảo đảm chất lượng”.

Lực lượng xe tăng PT-76 rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập.

Cùng với bộ đội chủ lực, lực lượng dân quân tự vệ xã Yên Hòa và các địa phương cũng có mặt từ rất sớm, tích cực tham gia vận chuyển vật liệu, kè đá, đóng bao cát, phát quang thực bì. Hình ảnh bộ đội và dân quân cùng chung sức, đồng lòng trên thao trường đã tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân.

Chiến sĩ dân quân Nguyễn Đặng Quốc Huy, xã Yên Hòa cho biết: “Là lực lượng dân quân khi được điều động về đây xây dựng công sự trận địa và luyện tập thực binh, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm cao để góp phần vào thành công của cuộc diễn tập”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 hoàn thiện các hầm hào tại Sở Chỉ huy.

Từ Sở Chỉ huy diễn tập cho đến khu vực thực binh thực hành đề mục “Tiểu đoàn Bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiến công địch đổ bộ đường biển” tại xã Yên Hòa, hệ thống hầm hào, công sự trận địa, giao thông hào, công sự chiến đấu, hầm trú ẩn, hầm chỉ huy đã dần hình thành, bảo đảm đúng thiết kế, đủ độ sâu, vững chắc và được ngụy trang kín đáo, phù hợp với địa hình.

Trung tá Nguyễn Bá Phúc, Trưởng ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chúng tôi tổ chức thành nhiều mũi, làm cuốn chiếu, làm đến đâu chắc đến đó. Đến nay, các hạng mục hầm hào, công sự cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm cho việc kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quân khu và Ban Chỉ đạo tỉnh lần cuối trước khi bước vào diễn tập”.

Song song với nhiệm vụ xây dựng thao trường, công tác huấn luyện, hợp luyện các nội dung thực binh được các đơn vị triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Trên thao trường xã Yên Hòa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị miệt mài luyện tập phương án chiến đấu, hiệp đồng tiến công, xử trí các tình huống sát với thực tế chiến đấu.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên cán bộ, chiến sĩ kíp xe tăng.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Mặc dù thời tiết phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đến nay mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt. Đây là cơ sở quan trọng để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra”.

Với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, tin tưởng rằng cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 vào cuối tháng 10 tới sẽ thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.