Tọa đàm “Chuyển đổi số trong LLVT tỉnh: Kỷ cương, đột phá và làm chủ công nghệ, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận 8 nội dung trọng tâm về chuyển đổi số trong LLVT tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, cải cách hành chính; đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm an toàn thông tin và phát huy vai trò xung kích của cán bộ trẻ trong làm chủ công nghệ.

Đại biểu dự toạ đàm.

Đại diện các đơn vị tham gia toạ đàm.

Kết quả tọa đàm đã làm rõ nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại LLVT tỉnh, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Những ý kiến trao đổi tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, tạo động lực mới nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý bộ đội. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754 giao lưu chia sẻ công tác chuyển đổi số ở đơn vị.

Sau 2 năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và năng lực số của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Từng bước đưa công nghệ số trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện và quản lý đơn vị. Riêng năm 2025, 739/739 cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng số đều đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 100%. Các cơ quan, đơn vị khai thác hiệu quả mạng Truyền số liệu quân sự, thực hiện đồng bộ văn bản điện tử và chữ ký số; tích cực ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, số hóa giáo án, tài liệu huấn luyện. Đồng thời, từng bước xây dựng và nhân rộng các mô hình “Đơn vị số”, “Tổ quân nhân số”, tạo nền tảng quan trọng để đẩy mạnh chuyển đổi số trong LLVT tỉnh.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với chuyển đổi số trong LLVT tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, với 13 sáng kiến được công nhận. Tham gia Hội thi sáng kiến cấp Quân khu, năm 2025, LLVT tỉnh giành 1 giải A, 1 giải B, 4 giải C; năm 2026 đạt 1 giải B, 3 giải C. Nhiều mô hình như “Tổ quân nhân số”, “Đơn vị số” được triển khai và bước đầu phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào “Bình dân học vụ số”, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen 2 tập thể, 8 cá nhân./.