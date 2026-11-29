Theo số liệu của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, đến 5 giờ ngày 29-11, địa phương có 59 điểm ngập thuộc 8 xã, phường trên địa bàn cánh Đông tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã điều động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, 35 ô tô, 3 xe thiết giáp, hàng chục tàu, xuồng, ca nô phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Hòa Thịnh. Ảnh: Ban CHQS xã Hòa Thịnh.

Ban CHQS phường Tuy Hòa, Bình Kiến và các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đồng Xuân, Tuy An Tây, Xuân Phước, Xuân Lãnh… đã kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể số hộ, số nhân khẩu, những trường hợp cần hỗ trợ, điều kiện nhà ở, đường tiếp cận và khả năng tiếp nhận của các điểm tránh trú. Đưa hàng chục ca nô, xuồng, áo phao, hậu cần dự trữ xuống bố trí tại các khu vực có nguy cơ cao trước khi giao thông bị gián đoạn, chia cắt.

Tại xã Đồng Xuân, gần 40 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã cùng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ đã tỏa về thôn Long Hòa, Triêm Đức, Tân Hòa, Tân Bình, Tân Phước trực tiếp hỗ trợ 324 hộ dân với 609 nhân khẩu sinh sống trong khu vực bị ngập sâu, chia cắt đi sơ tán. Giúp hàng chục hộ dân khác kê cao tài sản, đưa đàn vật nuôi lên đồi cao.

Ban CHQS xã Hòa Thịnh triển khai kế hoạch sơ tán nhân dân tại các khu vực trũng thấp, ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn.

Bộ đội, dân quân hỗ trợ người dân đưa tài sản, vật nuôi đi tránh lũ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Tại các thôn phía Nam xã Hòa Thịnh, từ chiều 28-11 đến nay, nước lũ liên tục dâng cao, gây chia cắt ở nhiều khu vực. Trước tình hình trên, lực lượng Quân sự, Công an và các tổ xung kích trên địa bàn xã đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập, ngầm tràn và những tuyến đường xung yếu. Ban CHQS xã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, đi qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng.

Qua kiểm tra thực tế công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ thôn Cảnh Tịnh, các khu vực xung yếu có nguy cơ ngập lụt và công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm (xã Hòa Thịnh), đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương rà soát kỹ các khu dân cư thấp trũng, ven sông và những nơi có nguy cơ bị cô lập để xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Đặc biệt, cần kiểm tra điều kiện các điểm tránh trú, bảo đảm khả năng tiếp nhận người dân khi sơ tán; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Bộ đội tham gia chốt trực tại các khu vực bị ngập sâu. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Hàng chục ca nô, tàu thuyền được điều động tham gia phòng chống thiên tai. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Trưa 29-11, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc công điện của UBND tỉnh và Bộ Tham mưu Quân khu 5 về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hình thái thiên tai. Duy trì 100% quân số trực tại các đơn vị ở khu vực phía Đông. Đồng thời thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến thời tiết và tình hình xả lũ tại các hồ chứa, nhà máy thủy điện. Thực hiện hiệu quả phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương” hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hiện nay, lượng mưa trên địa bàn đã có dấu hiệu giảm dần; nước lũ đang xuống chậm ở nhiều nơi.