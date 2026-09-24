Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Tại xã Ô Loan, mưa lớn những ngày qua khiến hơn 272ha lúa hè thu, trong đó có 140ha đã đến kỳ thu hoạch của người dân bị ngập nước, ngã đổ, có nguy cơ mất trắng. Dưới trời mưa lớn, 50 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải và các lực lượng đã trực tiếp xuống đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển lúa ra khỏi khu vực ngập úng.

Đến nay, gần 100ha lúa đã được thu hoạch an toàn. Tuy nhiên, khoảng 40ha lúa tại các khu vực thấp trũng vẫn có nguy cơ bị thiệt hại nặng nếu tiếp tục bị ngập nước. Các lực lượng đang tiếp tục phối hợp với người dân tập trung thu hoạch những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam cùng với các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Tại phường Hòa Hiệp, mưa lớn cũng làm ngập khoảng 30ha lúa hè thu của Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh dịch vụ Hòa Hiệp Bắc. Nước ngập và bùn lầy gây khó khăn rất lớn cho việc đưa máy móc vào đồng ruộng. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp huy động cán bộ, chiến sĩ xuống đồng hỗ trợ thu hoạch lúa giúp bà con.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đang nỗ lực chạy đua với thời tiết, ưu tiên thu hoạch những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất của người dân.