Lực lượng vũ trang Thủ đô: Viết tiếp truyền thống Anh hùng

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ.

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh, kế thừa truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thủ đô tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MT

Với những kết quả đạt được, ngày 22-8, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ tư cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thông tin về kết quả 9 tháng năm 2026, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân cho biết, LLVT Thủ đô đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân; tổ chức 40 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 14.000 người.

Cùng với đó, LLVT Thủ đô duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức gần 20 đợt trực cao điểm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hơn 2.000 sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: MT

Trong công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 5.000 ngày công giúp nhân dân; sửa chữa, nạo vét hơn 200km kênh, mương; tu sửa 126 nghĩa trang liệt sĩ và 126 nhà văn hóa. Các đơn vị tổ chức khám bệnh cho 10.526 lượt người, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thực hiện chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, triển khai tại 230/340 nghĩa trang liệt sĩ, với 4.468 mộ cần lấy mẫu. Đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch, sớm 15 ngày so với thời hạn của Ban Chỉ đạo thành phố và sớm 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, 129 cơ quan, đơn vị đăng ký 146 công trình chào mừng, tổng trị giá hơn 170 tỷ đồng. Các hoạt động tuyên truyền truyền thống tại trường học, địa phương thu hút gần 30.000 lượt người tham gia.

Khẳng định sự trân trọng đối với công lao của các thế hệ đi trước, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh, cuộc gặp mặt là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ

Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt, Đại tá Lê Ngọc Sơn, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Thủ đô, đại diện các thế hệ cán bộ nguyên lãnh đạo, chỉ huy, bày tỏ niềm tự hào trước sự trưởng thành và những thành tích mà LLVT Thủ đô đạt được.

Đại tá Lê Ngọc Sơn, đại diện các thế hệ cán bộ nguyên lãnh đạo LLVT Thủ đô phát biểu. Ảnh: MT

Theo Đại tá Lê Ngọc Sơn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, nhiều cán bộ vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đại tá Lê Ngọc Sơn mong muốn cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo và các lãnh đạo đương nhiệm Bộ Tư lệnh Thủ đô chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MT

Tiếp nối những tình cảm và kỳ vọng đó, Đại tá Phạm Thanh Cương, Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại diện cán bộ, chiến sĩ đang công tác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh chuyển đổi số, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.