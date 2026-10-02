Lực lượng vũ trang Thủ đô sẽ được đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tá Nguyễn Văn Hữu thông tin tới báo chí

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 2-10, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, ngày 19-10-1946 được xác định là Ngày Truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Trải qua 80 năm, lực lượng vũ trang Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 5 Huân chương Quân công; 5 Huân chương Chiến công; 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cũng cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia là Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, với 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết và 20 mô hình chất lượng cao.

Trong tháng 10-2026, dự kiến diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Lễ kỷ niệm được Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra từ 9 giờ ngày 10-10-2026 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với 866 đại biểu tham dự.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu nhấn mạnh, chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống 80 năm của LLVT Thủ đô, tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp, hy sinh; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.