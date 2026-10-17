Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy truyền thống Anh hùng, viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới

Ra đời trong phong trào cách mạng của quần chúng, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lập nên những chiến công chói lọi, đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026), Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã có những chia sẻ về phát huy truyền thống anh hùng, viết tiếp chiến công của LLVT Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội thăm, động viên chiến sĩ mới Trung đoàn BB692, Sư đoàn BB301 tháng 5 năm 2026.

Thưa đồng chí Tư lệnh! Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, LLVT Thủ đô đã lập nên những kỳ tích hào hùng, đi vào lịch sử dân tộc. Đồng chí có thể khái quát những chiến công tiêu biểu của LLVT Thủ đô?

Trung tướng Đào Văn Nhận: LLVT Thủ đô là một bộ phận quan trọng trong lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và dìu dắt. Quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của LLVT Thủ đô luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc của nhân dân Hà Nội và cả nước.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các đơn vị tiền thân của LLVT Thủ đô đóng vai trò nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân giành chính quyền thắng lợi trong ngày 19-8-1945 ở Hà Nội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến ngàn năm; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đồng thời, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc.

LLVT Thủ đô thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, LLVT Thủ đô, làm nòng cốt trong các phong trào "diệt giặc đói", "diệt giặc dốt", "diệt giặc ngoại xâm", góp phần cùng quân, dân cả nước đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Đêm 19-12-1946, LLVT Thủ đô đã nổ súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu giam chân địch trong thành phố suốt 60 ngày đêm, tiêu hao, tiêu diệt lớn sinh lực địch, làm thất bại chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, Mặt trận di chuyển lên căn cứ an toàn, giành thế chủ động trong bước mở đầu, tạo đà phát triển cho cuộc kháng chiến trong thời gian tiếp theo.

Trong thời kỳ thành phố Hà Nội bị tạm chiếm, LLVT Thủ đô thực sự trở thành nòng cốt trong cuộc chiến tranh nhân dân trên địa bàn, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Ngày 10-10-1954, cả 5 cửa ô tưng bừng cờ hoa đón chào đoàn quân chiến thắng trở về, mở ra một chương mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT Thủ đô tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, tích cực chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam; dũng cảm, kiên cường phối hợp với các lực lượng Phòng không, Không quân quốc gia đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Đặc biệt, trong trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" vào cuối tháng 12-1972, LLVT Thủ đô cùng các lực lượng đã bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52, góp phần quyết định đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris tháng 1-1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt thuận lợi đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Không chỉ ghi dấu những chiến công oanh liệt trong kháng chiến, trong công cuộc đổi mới, LLVT Thủ đô cũng lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Đồng chí có thể chia sẻ những thành tích tiêu biểu của LLVT Thủ đô trong những năm qua?

Trung tướng Đào Văn Nhận: Trong công cuộc đổi mới, quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với phương châm mỗi bước tăng trưởng về kinh tế là một bước củng cố vững chắc về quốc phòng - an ninh, LLVT Thủ đô luôn chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, tổ chức diễn tập, mua sắm trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội.

Đồng thời, LLVT Thủ đô thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; phát huy vai trò của các ban, sở, ngành, đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quan tâm tận dụng nguồn lực xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án xây dựng khu vực phòng thủ thành phố theo từng giai đoạn gắn với công trình quân sự lưỡng dụng; từng bước điều chỉnh tiềm lực, thế trận, vừa đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng mang tính chiến lược lâu dài, vừa bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đề ra.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai toàn diện, bài bản. Đã tổ chức cho hơn 10 ngàn lượt cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của thành phố; gần 200 nghìn lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho hàng triệu lượt học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đó, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngày càng tăng, được đánh giá đứng đầu cả nước. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng luật, vững mạnh rộng khắp; lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, chất lượng cao.

LLVT Thủ đô không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động; phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức diễn tập theo hướng sát thực tế chiến tranh hiện đại, tác chiến đô thị; tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và cấp bộ, nổi bật là diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024 (HN-24); 90 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, sở, ngành; trên 1.700 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường…

Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, thường xuyên duy trì sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an toàn hàng nghìn sự kiện, đồng thời là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19. Từ năm 2010 đến nay, đã có trên một triệu lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ xung phong, tình nguyện, trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh..., thực sự là lá chắn thép bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, hiệu quả thông qua việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Gắn công tác xây dựng Đảng bộ với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Thủ đô.

Phát huy chức năng đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà, cấp thuốc cho đối tượng chính sách. Triển khai, thực hiện quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giải quyết kịp thời chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô làm nòng cốt, thường trực trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo của thành phố về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quốc Dũng

Trang trọng đưa hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về khu vực lấy mẫu sinh phẩm.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chuyển đổi số có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh đã chủ trì đề xuất và triển khai thực hiện gần 60 dự án xây dựng cơ bản phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt và công tác của bộ đội. Hệ thống nhà kho vũ khí, trang bị kỹ thuật được xây dựng đúng quy định, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện xe - máy được quản lý chặt chẽ, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, giữ vững hệ số kỹ thuật và đảm bảo đồng bộ, kịp thời cho hàng ngàn nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm cho LLVT Thủ đô luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, LLVT Thủ đô sẽ tập trung những nhiệm vụ nào, thưa đồng chí Tư lệnh?

Trung tướng Đào Văn Nhận: Đứng trước yêu cầu bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT Thủ đô với truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, phương thức lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, linh hoạt các tình huống phức tạp trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ.

Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, những nội dung trọng tâm và các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã xác định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thật sự tinh nhuệ về chính trị, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, có đủ năng lực tham mưu và tổ chức chỉ huy, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội động viên lực lượng tham gia diễn tập thực binh phòng thủ dân sự của 3 phường: Láng, Ngọc Hà, Giảng Võ năm 2026.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm pháp luật, kỷ luật; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Thủ đô.

Tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương vững mạnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình cách mạng, giải quyết tốt các chế độ, chính sách tồn sót sau chiến tranh; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất của LLVT Thủ đô. Chủ động khai thác mọi nguồn lực, từng bước xây dựng mới, củng cố doanh trại, cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị. Không ngừng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, công tác cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Xuyên suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" là truyền thống tiêu biểu của LLVT Thủ đô. Vậy truyền thống này có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô hôm nay, thưa đồng chí?

Trung tướng Đào Văn Nhận: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" là lời thề trước khi bước vào cuộc chiến, là lời khen tặng và ghi nhận hành động chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô. Đó là sự tiếp nối ý chí độc lập, tự cường của bao thế hệ qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; là sự thể hiện và trở thành biểu tượng của ý chí, là tinh thần quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập dân tộc của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô.

Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho LLVT Thủ đô.

Đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô hôm nay, tinh thần ấy không chỉ là một di sản thiêng liêng, mà còn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ Nam cho mọi hành động. Nó nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô về cội nguồn, về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh để bảo vệ từng tấc đất của Thủ đô yêu dấu.

Trong thời bình, khi không còn tiếng súng, lời thề "quyết tử" được chuyển hóa thành tinh thần "quyết thắng" trong mọi nhiệm vụ. Đó là tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, cùng cả nước phát triển đột phá, bền vững trong kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Thực hiện: Văn Lộc - Minh Hiền

Thiết kế: Phạm Hồng Mạnh