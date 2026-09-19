Lực lượng vũ trang Thanh Hóa dầm mình trong mưa lũ giúp dân

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 13/9 đến nay, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa﻿ xảy ra mưa lớn kéo dài. Nước lũ dâng cao gây ngập úng, sạt lở tại nhiều nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Giữa thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp và khi lũ rút dần, lực lượng vũ trang tại cơ sở đã chủ động bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai.

Tại xã Cẩm Tú, Công an xã đã triển khai phương án phân công lực lượng chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt. 30 cán bộ, chiến sĩ và 49 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động, bố trí chốt chặn tại các điểm ngầm, tràn, bai, đập và sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân, tài sản khi có tình huống nguy hiểm.

Tài sản người dân được đưa lên các bè nổi, khu vực cao ráo để giảm thiệt hại.

Xã Kim Tân và Thành Vinh là một trong những địa phương bị ngập sâu khi nước sông Bưởi dâng cao. Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã sử dụng xuồng máy, canô, ứng trực tại các vị trí xung yếu và hỗ trợ người dân di dời.

Người già, trẻ nhỏ được công an hỗ trợ di chuyển đến vị trí an toàn trong điều kiện mưa bão phức tạp.

Lực lượng vũ trang địa phương có mặt ở tất cả các vị trí, dù nguy hiểm nhất để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản người dân trong mưa lũ.

Tại phường Hàm Rồng, nước lũ đã gây ngập hơn 2.300 hộ dân, khi lũ rút, chính quyền địa phương cùng Công an phường Hàm Rồng đã huy động, chuẩn bị 700 suất quà gồm nước uống, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thượng tá Lê Viết Thuận - Trưởng Công an phường Hàm Rồng cho biết: “Trước tình hình mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ được giao bám sát từng khu dân cư, nắm bắt những khó khăn, nhu cầu thiết yếu của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các lực lượng hỗ trợ nhanh nhất. Đặc biệt, đối với những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, phải bằng mọi cách đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết đến với người dân, không để hộ dân nào thiếu những điều kiện sinh hoạt thiết yếu do mưa lũ”.

Lũ rút, Công an phường Hàm Rồng lại khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống.

Tại các xã Hoằng Tiến, Như Xuân, Điền Quang và Nga Sơn, cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng an ninh cơ sở giúp dân thu hoạch lúa.

Diện tích lúa bị đổ ngã, ngập trong lũ được công an cơ sở hỗ trợ thu hoạch. Không quản thời tiết bất lợi, lực lượng Công an cùng bà con tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh mưa để đưa lúa từ đồng ruộng về nơi an toàn.

Cùng với việc giúp dân thu hoạch mùa màng, công an các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ngoài công an, các lực lượng bộ đội, biên phòng, dân quân cùng cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương cũng có mặt ở các vị trí xung yếu, ngập lụt﻿ để hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Những suất cơm nóng ấm lòng quân dân trong lũ lụt được đưa đến tay người dân.