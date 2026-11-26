Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn những khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân, hỗ trợ di dời tài sản, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ chiều 25/11, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều xã đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi ngập nước.

Lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt chia cắt giao thông nhiều khu vực

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25-26/11, các khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, phường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Từ trong đêm, nhiều địa phương đã cắt cử lực lượng chốt chặn cảnh báo các điểm ngập, sạt lở.

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25/11 và sáng 26/11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long với dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình trên, Ban CHQS xã đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng tránh, không đi qua khu vực nguy hiểm.

Tại xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân, khu vực tuyến đường liên thôn từ Định Tân đi Phú Quý và Châu Thuận Nông.

Mực nước tại các khu vực thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An cũng dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, chia cắt giao thông. Ban CHQS xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại những vị trí mất an toàn, cảnh báo người dân hạn chế đi lại, đồng thời hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Các thôn, xóm vùng trũng có nguy cơ ngập sâu, LLVT đã được triển khai hỗ trợ người dân sơ tán trong sáng 26/11.

Ở xã Thọ Phong, trước tình trạng mưa lớn làm ngập sâu hai vị trí gồm tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông, Ban CHQS xã đã phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thường xuyên túc trực tại hiện trường, trực tiếp hỗ trợ người dân, nhất là phụ nữ, người cao tuổi và những người điều khiển xe máy gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực ngập nước.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Ban CHQS phường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cắm biển cảnh báo, chốt chặn các đoạn đường bị ngập, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các phương tiện cũng được điều động khẩn cấp dọn dẹp, thông tuyến các điểm sạt lở.

Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương đã tổ chức đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông tại các vị trí ngập sâu; đồng thời huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó, di dời người dân khi cần thiết.

Để ứng phó với mưa lũ kịp thời, các đơn vị trong toàn LLVT tỉnh Quảng Ngãi với tinh thần chủ động bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng tại chỗ tổ chức cảnh báo, chốt chặn, hỗ trợ nhân dân ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những tình huống mất an toàn, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều tuyến đường, cầu thuộc địa phận xã Phước Giang đã hoàn toàn bị chia cắt.

Ở đâu dân gặp khó khăn, nguy hiểm, ở đó có bộ đội

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nhất là khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, tập trung tại khu vực đồng bằng, ven biển phía Đông tỉnh và khu vực trung du, miền núi, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục gia tăng.

Để chủ động ứng phó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban CHQS các xã, phường, đặc khu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng rà soát những khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; kịp thời tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Các lực lượng ứng trực "4 tại chỗ" duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động, hỗ trợ người dân phòng chống, khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thường xuyên túc trực tại hiện trường, trực tiếp hỗ trợ người dân.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần; xây dựng phương án cụ thể để sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra. Các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Với tinh thần “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, nguy hiểm, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Các tuyến phố đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập trong nước do mưa lớn.