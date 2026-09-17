Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tăng cường lực lượng ứng phó mưa lũ

Tại các xã Đông Hiếu, Quỳnh Sơn, phường: Quỳnh Mai, Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), nước lũ có nơi cao 3m, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ các xã, phường sơ tán người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4) sơ tán nhân dân xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An) đến nơi an toàn.

Trên địa bàn xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa), nước sông Hoạt lên cao, tràn qua một đoạn đê. Ban CHQS xã Tống Sơn điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu đê, sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn.

Tại xã Nông Cống, nước lũ lên nhanh, khiến hàng trăm hộ dân của thôn Vạn Thiện bị cô lập. Ban CHQS xã Nông Cống kịp thời phối hợp với các lực lượng sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Ở các xã Nga Sơn, Điền Quang (tỉnh Thanh Hóa), mưa lũ gây thiệt hại cho lúa và hoa màu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân Ban CHQS các xã đã xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, phường chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; duy trì quân số trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống.

Các địa bàn trọng điểm phải rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di dời, sơ tán nhân dân; tổ chức canh gác tại các điểm ngập, tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tăng cường nhân lực giúp đỡ người dân ứng phó mưa lũ.