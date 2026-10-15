Lực lượng vũ trang phường Hoàng Mai tiếp nối truyền thống, giữ vững bình yên cơ sở

Lãnh đạo phường Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường. Ảnh: Trần Oanh

Ngày 15-10, phường Hoàng Mai tổ chức gặp mặt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường 80 năm, chúng ta càng hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và trách nhiệm giữ gìn những thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Đối với Hoàng Mai, sự bình yên của từng khu dân cư là điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, lao động. Bởi vậy, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn gắn với việc chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh và củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Tri ân sâu sắc tới các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ, Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, đối với Hoàng Mai, phát huy truyền thống trước hết là giữ vững đoàn kết, gắn bó với nhân dân; xây dựng lực lượng có bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng lịch sử, có trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Đại tá Hoàng Văn Quy, Chánh Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Xuân Linh tặng quà cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. Ảnh: Trần Oanh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh khẳng định, cấp ủy, chính quyền phường luôn xác định công tác quốc phòng, quân sự địa phương là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo đó, lực lượng vũ trang phường từng bước được củng cố; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Công Hiệp và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Lê Hiến tặng quà các cán bộ quân đội nghỉ hưu. Ảnh: Trần Oanh

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh đề nghị các cấp ủy, toàn hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang phường Hoàng Mai tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vũ trang phường thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an phường; chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.