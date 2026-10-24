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Lực lượng vũ trang phường Bình Thuận (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng): Từ hạt nhân cơ sở đến thế trận lòng dân vững chắc trong bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Võ Nguyễn Hoàng Việt

Đơn vị: NV Văn thư kiêm Công nghệ thông tin, Ban CHQS phường Bình Thuận, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Ảnh 5 Khuôn viên Ban CHQS phường Bình Thuận-407910

Ảnh 5 Khuôn viên Ban CHQS phường Bình Thuận-407910

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Lực lượng vũ trang phường Bình Thuận (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng): Từ hạt nhân cơ sở đến thế trận lòng dân vững chắc trong bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai

Võ Nguyễn Hoàng Việt

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/luc-luong-vu-trang-phuong-binh-thuan-bo-chqs-tinh-lam-dong-tu-hat-nhan-co-so-den-the-tran-long-dan-vung-chac-trong-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-thien-tai-471039.html