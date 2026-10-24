Lực lượng vũ trang phường Bình Thuận (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng): Từ hạt nhân cơ sở đến thế trận lòng dân vững chắc trong bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Võ Nguyễn Hoàng Việt
Đơn vị: NV Văn thư kiêm Công nghệ thông tin, Ban CHQS phường Bình Thuận, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
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Lực lượng vũ trang phường Bình Thuận (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng): Từ hạt nhân cơ sở đến thế trận lòng dân vững chắc trong bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/luc-luong-vu-trang-phuong-binh-thuan-bo-chqs-tinh-lam-dong-tu-hat-nhan-co-so-den-the-tran-long-dan-vung-chac-trong-bao-ve-moi-truong-va-ung-pho-thien-tai-471039.html