Lực lượng vũ trang phường Bến Thành: Ấm áp nghĩa tình từ mô hình 'Hạt gạo tri ân'

Cùng với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Ngọc Tuấn (sinh năm 1968, thương binh hạng 3/4) trong căn nhà nhỏ trên đường Đề Thám. Trong không khí thân tình, Trung tá Trần Hoàng Phúc, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Bến Thành đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống hằng ngày của ông Tuấn. Lâu ngày gặp lại bộ đội và các chiến sĩ dân quân, người cựu chiến binh này phấn khởi kể lại những câu chuyện đầy gian khổ nhưng rất tự hào trong thời gian trong quân ngũ.

Năm 1989, trong một lần thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, một quả mìn bất ngờ phát nổ đã cướp đi ánh sáng một bên mắt của ông. Không chỉ có những lần đối mặt với hiểm nguy trong nhiệm vụ rà phá bom mìn, những năm tháng quân ngũ còn để lại trong ông nhiều kỷ niệm về tinh thần sẵn sàng chiến đấu. “Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng luôn là những ký ức tự hào, đã tôi luyện nên phẩm chất của người quân nhân kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Tổ quốc cần”, ông Tuấn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Bến Thành thăm hỏi, tặng quà thương binh Trần Ngọc Tuấn.

Sau những câu chuyện thắm tình đồng chí đồng đội, nghĩa cử tri ân được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường trao gửi đến ông Tuấn bằng phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu trong cuộc sống sinh hoạt. Phần quà là tình cảm, sự sẻ chia và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Ông Tuấn xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm chăm lo của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Bến Thành, tạo thêm niềm vui, động lực để những thương binh như chúng tôi sống vui, sống có ích”.

Trung tá Trần Hoàng Phúc cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS phường Bến Thành xác định việc chăm lo cho các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Ban CHQS phường triển khai mô hình “Hạt gạo tri ân” từ tháng 7-2026. Dự kiến sau một năm triển khai, đơn vị rút kinh nghiệm và nghiên cứu đề xuất tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện công trình kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027). Hiện nay, mô hình trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Lực lượng vũ trang (LLVT) phường”.

Theo Trung tá Trần Hoàng Phúc, điểm nhấn của mô hình là nguồn kinh phí thực hiện do cán bộ, quân nhân, chiến sĩ dân quân của Ban CHQS phường tự nguyện đóng góp từ tiền lương và phụ cấp hằng tháng. Định kỳ mỗi tháng, Ban CHQS phường Bến Thành tổ chức các đoàn đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao các phần nhu yếu phẩm thiết thực trị giá 500.000 đồng/phần tặng hai gia đình thương binh và một gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Bến Thành thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Hà Lợi.

Chiến sĩ dân quân thường trực Phạm Minh Đức chia sẻ: “Hằng tháng, tôi đóng góp một phần kinh phí nhỏ vào mô hình “Hạt gạo tri ân”. Dù giá trị vật chất đóng góp của chúng tôi không lớn, nhưng đó là tình cảm chân thành, lòng kính trọng sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Được góp sức, được đến tận các gia đình trao quà, chúng tôi càng thấm sâu hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Cùng với mô hình “Hạt gạo tri ân”, LLVT phường Bến Thành cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa trong thực hiện công tác dân vận như: Tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Đội K74, hỗ trợ khám sức khỏe lưu động, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, tham gia an sinh xã hội… góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.